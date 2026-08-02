Racewicz narzeka na "ogłuszający ryk Bąkiewicza"

Godzina "W", czyli godz. 17, to moment, w którym od lat w całej Polsce, a szczególnie w Warszawie, Polacy gromadzą się, aby oddać hołd powstańcom warszawskim. Dokładnie o godz. 17 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęły się walki. Wtedy to w całym kraju rozbrzmiewają syreny alarmowe, wiele osób zatrzymuje się na minutę ciszy, a kierowcy często zatrzymują samochody i używają klaksonów na znak pamięci. Tak samo było w 82. rocznicę wybuchu powstania.

Prezenterka Joanna Racewicz podzieliła się swoimi przemyśleniami. "Warszawa 1 sierpnia 2026. Przez chwile było poruszająco. Uroczyście. A potem poszły w ruch race, gryzący dym, krzyki o chwale i ogłuszający wiecowy ryk Roberta Bąkiewicza. Tego samego, który miał 'odwagę' zagłuszać przemówienie Pani Wandy Traczyk – Stawskiej na Placu Zamkowym 21 października 2021r. Wtedy usłyszał: 'Milcz, głupi chłopie'. Dziś pewnie też powinien. Cisza pamięci o Bohaterach i tragedii przegrała z decybelami" – napisała na Instagramie.

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Stawska do Bąkiewicza: Milcz chamie

Racewicz nawiązała do 2021 roku, gdy w październiku, w wielu miejscach Polski, zorganizowano manifestacje sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pikiety odbyły się pod hasłem "ZostajeMY w UE". W Warszawie na placu Zamkowym zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Obecna była także Wanda Traczyk-Stawska, weteranka powstania warszawskiego, która zabrała głos. – My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku, tu są nasze korzenie. A my mamy w haśle "Za naszą wolność i waszą". I to jest nasza Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi – podkreślała.

Słowa kombatantki próbowali zagłuszyć znajdujący się w pobliżu kontrmanifestanci ze środowisk narodowych, którym przewodniczył Robert Bąkiewicz. To do niego zwróciła się Traczyk-Stawska ze słowami: "Milcz głupi chłopie! Milcz chamie skończony!".