Kto zapłacił za grilla Morawieckiego? Były premier odpowiada

W piątek stowarzyszenie Rozwój Plus zorganizowało grilla z serią debata m.in. na temat demografii, infrastruktury gospodarki oraz idei politycznych. To pierwsze wydarzenie po założeniu przez Mateusza Morawieckiego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Były premier odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące finansowania piątkowego grilla, odpowiedział: – Było finansowane przez tych, którzy złożyli się na stowarzyszenie Rozwój Plus, ponieważ impreza była realizowana w ramach społecznych działań członków stowarzyszenia. Zaznaczył przy tym, że piknik nie stanowił zarzewia konfliktu, lecz przyciągnął bardzo różnorodne środowiska.

– Z tego względu na tym pikniku pojawiały się osoby, które naprawdę były po różnych stronach barykady. Byli tam ludzie młodsi – i ich była większość – i byli ludzie starsi. Byli ludzie z Polski lokalnej, z mniejszych miast, z wiosek z całej Polski, ale byli też ludzie z aglomeracji. Byli pracownicy, ale byli też przedsiębiorcy. Skala rozpiętości osób od strony zawodowej, wiekowej, różnych grup była naprawdę imponująca – dodał były premier.

Dla kogo jest Rozwój Plus?

Morawiecki mówi, że stowarzyszenie liczy już setki członków, a kolejne tysiące wyrażają chęć dołączenia. Przekonuje, że jego strategia opiera się na zagospodarowaniu wyborców, którzy odsunęli się od dotychczasowych ugrupowań.

– Dzisiaj ta popularność to około 25 proc., a więc to gigantyczny zasób ludzi rozczarowanych – zauważył Morawiecki, odnosząc się do spadku poparcia dla rządu Zjednoczonej Prawicy z dawnych 45 procent. Polityk dodał, że oferta stowarzyszenia nie ograniczy się jedynie do prawicy: – Do nich również będziemy starali się kierować naszą ofertę.

Mateusz Morawiecki powiedział, że propozycje Rozwoju Plus będą skierowane także do osób rozczarowanych działaniami Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i niezdecydowanych wyborców.

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