"Festiwal politycznego błota". Morawiecki przerywa milczenie po atakach ze strony PiS

"Gdy kończą się argumenty, zaczyna się festiwal fake newsów, insynuacji i politycznego błota. W ostatnich dniach widać, że niektórzy kompletnie nie wytrzymują ciśnienia. Tak nie buduje się szerokiego i zwycięskiego nurtu centroprawicowego. Kłamstwo ma krótkie nogi" – napisał były premier.

Kaczyński: Był nawet doradcą Tuska

Wpis Morawieckiego pojawił się m.in. po piątkowym wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego dla telewizji wPolsce24. Prezes PiS odniósł się w nim do konfliktu wokół stowarzyszenia Rozwój Plus i działalności byłego premiera. – Ja nie mówię tutaj o panu premierze, bo on miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która atakowała. To nie oznacza, że on osobiście atakował, ale w tym świecie się obracał. Był nawet doradcą Tuska – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS poinformował również, że Morawiecki miał proponować podział Prawa i Sprawiedliwości na dwa ugrupowania. – Powiedział też, że Mateusz Morawiecki miał mu proponować podział PiS na dwa ugrupowania, na co – jak zaznaczył – są świadkowie. Dzień później Morawiecki zaprzeczył tym twierdzeniom.

Bochenek: Morawiecki był przeciwny 500 plus i F-35

W piątek kolejne zarzuty wobec byłego premiera przedstawił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Polityk przekonywał, że Mateusz Morawiecki sprzeciwiał się programowi 500 plus oraz zakupowi myśliwców F-35. – Osobami, które obsztorcowywały na posiedzeniach rządu ten program, krytykowały, że to zły program, byli pan Gowin i Morawiecki – powiedział Bochenek, odnosząc się do programu 500 plus.

Rzecznik PiS stwierdził również, że Morawiecki próbował zablokować zakup samolotów bojowych piątej generacji F-35.

Rozłam w PiS

Jarosław Kaczyński poinformował w piątek, że "trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii" po tym, jak nie podpisało wymaganej deklaracji. Według kierownictwa PiS polityczny charakter ma założone wiosną stowarzyszenie Rozwój Plus, na którego czele stoi Mateusz Morawiecki.

Były premier utrzymuje natomiast, że Rozwój Plus nie był i nie jest alternatywą dla PiS. W opublikowanym wcześniej oświadczeniu podkreślał, że „różnica zdań nie jest zdradą, a praca programowa nie jest rozłamem”, a celem stowarzyszenia jest poszerzanie bazy wyborczej ugrupowania.

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