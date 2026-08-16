Nowe owoce dialogu z judaizmem. Żydowscy uczeni zajmą się katolicką teologią

Widzą każdy z osobna przykład dziwactwa i przekroczenia, nie mogą się jednak zdobyć na to, by w owych dziwactwach i osobliwościach zauważyć prostą konsekwencję działań Rzymu i głoszonej przezeń od lat 60. XX wieku pozytywnej teologii judaizmu.

Zawsze, kiedy próbuję wskazywać na nieuchronność konsekwencji wynikających z błędów popełnionych przez papieży, słyszę o tym, że ten lub inny został źle zrozumiany lub niewłaściwie zacytowany. Doprawdy, współcześni konserwatywni katolicy coraz bardziej przypominają rosyjski lud z opowieści o dobrym carze złych bojarach. Chociaż na ich oczach dokonuje się coraz bardziej zuchwałe przejmowanie katolickich instytucji przez „starszych braci w wierze”, wszystko przyjmują ze stoickim spokojem.

Żydowska uczona będzie zwalczać antysemityzm

Oto dwa ostatnie przykłady takiego przejmowania.

Informacja z czwartku. Cytuję za portalem pch24.pl. „Amy-Jill Levine nie jest katoliczką, a mimo to przez najbliższy rok będzie kierować Katolickim Stowarzyszeniem Biblijnym Ameryki. Jednym z jej priorytetów ma być walka z rzekomymi „antyżydowskimi interpretacjami” Pisma Świętego.

(…)