Sposób na „gadzie języki”
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Opinie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Sposób na „gadzie języki”

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Były premier Mateusz Morawiecki wraz z grupą posłów
Były premier Mateusz Morawiecki wraz z grupą posłów Źródło: PAP / Radek Pietruszka
SPODE ŁBA Ciekawymi przemyśleniami podzielił się z opinią publiczną były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł Paweł Jabłoński.

Ogłosił on właśnie, że w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego ujawniło się nowe, zaskakujące niebezpieczeństwo. „Tych języków gadzich niestety jest wokół pana prezesa bardzo dużo. Pan prezes potrafi, z mojego doświadczenia, dość skutecznie się bronić przed różnymi złymi podszeptami, ale też żaden człowiek nie jest w 100 proc. na takie rzeczy odporny”.

Kim są „gadzie języki”, które ujawniły się wokół polskiego przywódcy? Dla 4 proc. obywateli USA, którzy przyznają się do wiary w istnienie „reptilian”, odpowiedź jest oczywista.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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