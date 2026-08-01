Sposób na „gadzie języki”

SPODE ŁBA Ciekawymi przemyśleniami podzielił się z opinią publiczną były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł Paweł Jabłoński.
Ogłosił on właśnie, że w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego ujawniło się nowe, zaskakujące niebezpieczeństwo. „Tych języków gadzich niestety jest wokół pana prezesa bardzo dużo. Pan prezes potrafi, z mojego doświadczenia, dość skutecznie się bronić przed różnymi złymi podszeptami, ale też żaden człowiek nie jest w 100 proc. na takie rzeczy odporny”.
Kim są „gadzie języki”, które ujawniły się wokół polskiego przywódcy? Dla 4 proc. obywateli USA, którzy przyznają się do wiary w istnienie „reptilian”, odpowiedź jest oczywista.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
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