Kaucje wizowe za wjazd do USA. Ogromna kwota

Zgodnie z nowymi przepisami, urzędnicy konsularni będą mogli zażądać od wybranych osób ubiegających się o wizę wpłaty kaucji sięgającej nawet 20 tys. dolarów. Regulacje wejdą w życie 3 sierpnia.

Jak wynika z rozporządzenia opublikowanego w amerykańskim Federal Register, nowe zasady obejmą osoby ubiegające się o wizy nieimigracyjne typu B1 i B2, przeznaczone odpowiednio do podróży służbowych oraz turystycznych. O tym rozwiązaniu poinformowała agencja Reuters.

Nowe przepisy zastępują pilotażowy program uruchomiony w 2025 roku. Dotychczas wysokość kaucji wynosiła 5 tys., 10 tys. lub maksymalnie 15 tys. dolarów. Obecnie zlikwidowano najniższy próg, a maksymalną kwotę podniesiono do 20 tys. dolarów.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Zgodnie z rozporządzeniem decyzja o pobraniu kaucji będzie należała do urzędnika konsularnego. Jak podaje Reuters, urzędnicy będą mogli wymagać od wybranych wnioskodawców wpłaty kaucji jako warunku wydania wizy.

Nowe regulacje obejmują obywateli 50 państw, z czego aż 30 znajduje się w Afryce. Departament Stanu uzasadnia utrzymanie programu wynikami pilotażu przeprowadzonego w ubiegłym roku.

Według władz USA zebrane doświadczenia potwierdziły, że system kaucji jest skutecznym narzędziem zwiększającym przestrzeganie przepisów wizowych przez osoby przyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych.

Administracja mówi o bezpieczeństwie, krytycy o dyskryminacji

Amerykańska administracja podkreśla, że głównym celem nowych regulacji jest ograniczenie przypadków przekraczania dozwolonego czasu pobytu przez posiadaczy wiz oraz wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.

Decyzja spotkała się jednak z krytyką organizacji pozarządowych i obrońców praw człowieka. Jak informuje Reuters, przeciwnicy zmian uważają, że obowiązek wpłacenia nawet 20 tys. dolarów może skutecznie zniechęcać do legalnych podróży do Stanów Zjednoczonych.

Krytycy zarzucają również administracji prezydenta Donalda Trumpa, że zaostrzanie polityki imigracyjnej może prowadzić do profilowania rasowego oraz negatywnie wpływać na prawa mniejszości etnicznych. Z kolei władze USA przekonują, że nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć skuteczność egzekwowania prawa i ograniczyć przypadki naruszania warunków wizowych.