Niemieccy biskupi apelują o "zdecydowaną obronę demokracji"

Komisja Ostrzegła jednocześnie przed wzrostem tendencji autorytarnych w życiu publicznym.

"Nie wystarczy tylko odczuwać niepokój. Najważniejsze jest, aby publicznie przeciwstawiać się pokusom autorytarnym i tym, którzy je szerzą, zajmując jasne stanowisko" – powiedział przewodniczący Komisji, arcybiskup Udo Markus Bentz.

Komisja przeciw "wartościom autorytarnym"

W swoim apelu Komisja podkreśliła, że szacunek dla godności każdego człowieka, szczególnie osób ubogich, słabych i bezbronnych, należy do podstawowych elementów tożsamości chrześcijańskiej. Przeciwstawiła wartościom autorytarnym zasady zakorzenione zarówno w nauczaniu Kościoła, jak i w porządku demokratycznym: równość wszystkich ludzi, poszanowanie praw człowieka i prawa międzynarodowego, solidarność, troskę o stworzenie oraz odpowiedzialność za pamięć historyczną Niemiec.

Zdaniem niemieckiej Iustitia et Pax demokracja nie ogranicza się jedynie do udziału w wyborach. Jej fundamentem jest codzienna gotowość obywateli do reagowania, gdy naruszana jest godność drugiego człowieka – w rodzinie, miejscu pracy, wspólnocie parafialnej czy przestrzeni publicznej.

"Kto ocenia godność człowieka na podstawie jego pochodzenia, nie może powoływać się na Ewangelię" – podkreślono w dokumencie Komisji.

Biskupi ostrzegają przed AfD

Biskup Dominicus Meier z Osnabrück ostro skrytykował program AfD przed wyborami do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt. Podczas niedzielnej pielgrzymki mężczyzn w Rulle ocenił, że ugrupowanie "podcina fundamenty życia wspólnego oraz odpowiedzialności wszystkich za dobro wspólne".

Hierarcha, odnosząc się do programu wyborczego AfD w Saksonii-Anhalt, wskazał m.in. na zapisy dotyczące "patriotycznej polityki kulturalnej" i "niemieckiej tożsamości". Jak podkreślił, partia zapowiada ograniczenie finansowania działań określanych jako "lewicowe" lub "zielone", do których zalicza również działalność kościelną.

Zdaniem biskupa, pojęcie "niemieckości" pozostaje w programie niejasne, natomiast "międzynarodowość" przedstawiana jest w kontekście negatywnym.

Do krytyki partii odniósł się także biskup Gerhard Feige z Magdeburga. W swoim wystąpieniu ocenił, że Kościoły są przez AfD przedstawiane jako część establishmentu oraz oskarżane o uleganie "ideologii queerowo-transpłciowej tęczy". Według hierarchy ugrupowanie próbuje jednocześnie "przywłaszczyć sobie wartości chrześcijańskie" i wykorzystywać je politycznie.

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