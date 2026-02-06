AfD uderza w kler. Zamach na finanse

Biskupi z landu od dłuższego czasu ostrzegali, że w przypadku objęcia władzy przez Alternatywę dla Niemiec, Kościoły odczują negatywne skutki zmian.

Teraz oddział AfD w Saksonii-Anhalt przedstawił swoje propozycje przed wyborami do landtagu, które odbędą się 6 września. Program jest wymierzony przeciw Kościołom.

– Trzeba traktować to poważnie – mówi Matthias Bethke, szef Biura Katolickiego w Saksonii‑Anhalt, cytowany przez Deutsche Welle – Dzięki temu programowi każdy może zobaczyć co czeka (nie tylko) Kościoły w Saksonii‑Anhalt – dodaje.

AfD zwalcza Kościół

Projekt zakłada zakończenie wypłaty państwowych świadczeń dla Kościołów, a także likwidację państwowego poboru podatku kościelnego. AfD chce również wprowadzić zakaz udzielania azylu kościelnego dla imigrantów.

Politycy prawicowej partii twierdzą, że skoro Kościoły odeszły od swojej "podstawowej misji", jaką jest troska o chrześcijańską wiarę, a obecnie propagują "tęczową ideologię", należy "zlikwidować wszystkie ich przywileje".

"Właśnie dlatego, że znamy znaczenie chrześcijaństwa, uderzamy w kościoły podatkowe, ponieważ wielkie Kościoły szkodzą wierze" – czytamy w stanowisku. Alternatywa dla Niemiec chce znieść bez rekompensaty wszystkie świadczenia (stanowiące obecnie ok. 43 mln euro rocznie), które land wypłaca Kościołom.

Biskup o programie AfD: Tworzy się fakty dokonane

Katolicki biskup Magdeburga Gerhard Feige uważa, że likwidacja świadczeń przyniosłaby Kościołom "skutki egzystencjalne".

– Tworzy się fakty dokonane i moglibyśmy procesować się latami, a pieniądze i tak byłyby na początku utracone – mówi hierarcha w rozmowie z dziennikiem "Tagesspiegel".

Jak podkreśla Matthias Bethke, "to, co dotąd było nie do pomyślenia, zostało zapisane czarno na białym". – Charakter i ton programu AfD czynią jasnym: kto głosuje na AfD, głosuje na metody Donalda Trumpa dla Saksonii‑Anhalt – dodaje.

