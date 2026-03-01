"Złoty wiek" Polski a Pax Polonica

W swojej pracy dowodzi on, że Polska po 1989 roku stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych współczesnej Europy – krajem, który w ciągu jednego pokolenia dokonał cywilizacyjnego skoku, zredukował dystans wobec Zachodu i zbudował stabilne fundamenty wzrostu. Najważniejsze argumenty to:

Polska jako jedyny kraj UE uniknęła recesji podczas kryzysu 2008–2009,

PKB per capita wzrosło kilkukrotnie od 1989 r.,

Nastąpiła szybka konwergencja do poziomu państw Europy Zachodniej,

Teza ta jest mocna, ponieważ opiera się na liczbach, a nie na sentymencie. Wzrost PKB, rosnąca produktywność, poprawa jakości życia, ekspansja klasy średniej – wszystkie te wskaźniki potwierdzają, że III Rzeczpospolita wykorzystała historyczne okno możliwości. Integracja z rynkami zachodnimi, napływ kapitału i technologii, rozsądna polityka makroekonomiczna, a przede wszystkim bezpieczeństwo zapewnione przez członkostwo w NATO i obecność w strukturach Unia Europejska stworzyły warunki, jakich Polska nie miała w żadnym wcześniejszym okresie swojej nowoczesnej historii.

Nigdy ani I Rzeczpospolita, ani II RP nie dysponowały tak stabilnym środowiskiem zewnętrznym. Nigdy rozwój nie był tak długotrwały, tak systemowy i tak powszechny społecznie. Klasa średnia przestała być aspiracją wąskiej warstwy inteligencji i stała się realnym, szerokim segmentem społeczeństwa. Polska przestała być peryferyjną gospodarką postsowiecką, a stała się jednym z kluczowych elementów europejskiego łańcucha produkcji i usług.

Krytyka tezy

Złoty wiek:

koncentruje się niemal wyłącznie na PKB,

pomija problem zależności kapitałowej od Zachodu,

nie analizuje w pełni kwestii suwerenności strategicznej,

nie uwzględnia w wystarczającym stopniu roli Polonii jako zasobu geopolitycznego.

W tym sensie „złoty wiek” bywa interpretowany jako złoty wiek wzrostu – ale niekoniecznie złoty wiek podmiotowości.

W tej przekonującej narracji tkwi milczące założenie. Zakłada ona trwałość porządku, który umożliwił ten sukces. Zakłada, że system bezpieczeństwa, globalny handel, liberalna globalizacja i transatlantyckie gwarancje będą stanowiły stabilne tło również w przyszłości. Innymi słowy – że architektura określana mianem Pax Americana pozostanie nienaruszona.

Tymczasem historia uczy, że żaden porządek nie jest wieczny. Pax Americana nie rozpada się spektakularnie, lecz ulega powolnej erozji. Stany Zjednoczone coraz wyraźniej selekcjonują swoje zobowiązania strategiczne. Europa, mimo deklaracji, nie dysponuje pełną zdolnością do samodzielnego zapewnienia bezpieczeństwa kontynentu. Globalizacja ustępuje miejsca logice blokowej, a świat wchodzi w fazę konkurencji mocarstw. W takim kontekście „złoty wiek” może okazać się epizodem – korzystnym, lecz historycznie ograniczonym.

Czas własnej narracji

I właśnie tutaj pojawia się pojęcie Pax Polonica. Nie jako nostalgiczny powrót do czasów potęgi, nie jako projekt imperialny, lecz jako kategoria politycznej dojrzałości. Pax Polonica oznacza zdolność państwa do współtworzenia porządku, w którym funkcjonuje. Oznacza przejście od pozycji beneficjenta do pozycji współodpowiedzialnego uczestnika ładu.

W przeszłości polska tradycja państwowa potrafiła wytwarzać własną przestrzeń stabilności. Rzeczpospolita Obojga Narodów – mimo wszystkich swoich słabości – była projektem politycznym opartym na prymacie prawa, specyficznej kulturze parlamentaryzmu i względnej tolerancji religijnej. Jej wpływ nie ograniczał się wyłącznie do siły militarnej; opierał się także na prestiżu i atrakcyjności modelu ustrojowego. Dzisiejsza Pax Polonica nie może być rekonstrukcją tej formy, lecz powinna być odtworzeniem samej zdolności do generowania ładu.

W XXI wieku Pax Polonica oznacza to coś innego niż w epoce jagiellońskiej. Oznacza budowanie sieci wpływu, zdolność do inicjowania koalicji regionalnych, łączenie twardej siły – wojska, energetyki, infrastruktury – z miękką siłą kultury, narracji i relacji międzynarodowych. Oznacza także świadome wykorzystywanie zasobów, które wykraczają poza terytorium państwa.

Niewykorzystany zasób

Jednym z najważniejszych zasobów kapitałowych dla Polski jest Polonia. Diaspora polska, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, odgrywała kluczową rolę w momentach przełomowych: w staraniach o niepodległość przed 1918 rokiem, w organizowaniu Błękitnej Armii, w kształtowaniu stanowiska administracji amerykańskiej wobec sprawy polskiej, we wsparciu dla Solidarności w latach osiemdziesiątych, wreszcie w lobbingu na rzecz członkostwa Polski w NATO.

Dziś jej znaczenie ma inny charakter, lecz nie jest mniejsze. To obecność w polityce stanowej i federalnej USA, w środowiskach eksperckich, biznesowych i akademickich. To zdolność do nieformalnej dyplomacji, do budowania mostów między gospodarką amerykańską a polską. To realny wpływ na decyzje energetyczne, militarne i technologiczne.

Kapitał Polonii – finansowy, kompetencyjny i wizerunkowy – pozostaje jednym z najbardziej niedoszacowanych zasobów rozwojowych III RP. Miliony Polaków i osób polskiego pochodzenia w USA, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii dysponują kapitałem liczonym w dziesiątkach miliardów dolarów rocznie. A jednak tylko niewielka część tych środków trafia do Polski w formie inwestycji.

Państwo, które nie potrafi włączyć takiego zasobu do swojej strategii, samo ogranicza swój potencjał. Tymczasem III RP zbyt często traktuje Polonię jako element folkloru lub problem administracyjny, a nie jako instrument polityki państwowej. To paradoks kraju, który cieszy się ze swojego „złotego wieku”, a jednocześnie nie wykorzystuje własnej infrastruktury wpływu.

Konkluzja

Dlatego pytanie nie brzmi, czy diagnoza prof. Piątkowskiego jest trafna? W wymiarze gospodarczym jest ona w dużej mierze przekonująca. Pytanie brzmi: co dalej? Czy Polska pozostanie sprawnym administratorem korzystnej koniunktury, czy też wykorzysta ten moment do budowy trwałej podmiotowości?

Pax Polonica nie jest alternatywą wobec Zachodu ani projektem konkurencyjnym wobec NATO. Jest strategią średniego państwa, które rozumie, że bezpieczeństwo i rozwój trzeba współwytwarzać. Oznacza to aktywność regionalną, inicjatywę polityczną, gotowość do ponoszenia kosztów przywództwa oraz odzyskanie języka sprawczości w debacie publicznej.

Jeżeli „złoty wiek” ma być czymś więcej niż statystycznym sukcesem, musi stać się momentem przejścia: od Polski chronionej do Polski współodpowiedzialnej. Historia nie gwarantuje długiego trwania sprzyjających warunków. Państwa rzadko upadają nagle – częściej tracą znaczenie dlatego, że nie podejmują decyzji, gdy jeszcze mają wybór.

Pax Americana dała Polsce czas na odbudowę i modernizację. Pax Polonica ma dać jej trwałość i podmiotowość w świecie, w którym cudzy parasol nie będzie już wystarczający.

Pax Polonica to nie jest ambicja imperialna ani romantyczna wizja mocarstwowości. To konsekwencja realistycznego myślenia o państwie, które chce zachować owoce swojego „złotego wieku” także w epoce niepewności.

Jeśli polska elita państwowa chce być czymś więcej niż administratorem odziedziczonej koniunktury, musi wykonać ruch jakościowy. Pax Polonica nie powstanie sama – wymaga decyzji politycznej, strategicznej odwagi i zerwania z mentalnością peryferii.

Elity muszą odzyskać język sprawczości. Naród, który boi się mówić o własnym interesie w kategoriach porządku, zawsze będzie skazany na cudze definicje stabilności.

Historia daje Polsce moment – być może ostatni na pokolenie – by przejść od złotego wieku statystyk do trwałej podmiotowości politycznej. Elity mogą ten moment wykorzystać. Albo go zmarnować.