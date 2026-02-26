Przełomowa decyzja niemieckiego sądu. Szefowa AfD: To nasze wielkie zwycięstwo

Sprawa dotyczy wydarzeń z maja ubiegłego roku, kiedy Urząd Ochrony Konstytucji, czyli niemiecki kontrwywiad zmienił status Alternatywy dla Niemiec z "przypadku podejrzanego” na "potwierdzony" w klasyfikacji organizacji ekstremistycznych, zagrażających demokracji.

W czwartek koloński sąd w trybie pilnym zakazał służbie klasyfikowania AfD w ten sposób. W uzasadnieniu stwierdzono, że choć nadal występuje "silne podejrzenie", że partia łamie ustawę zasadniczą, to jednak nie można stwierdzić, że dotyczy to całego ugrupowania. Sąd wskazał, że niektóre punkty programu wyborczego ugrupowania m.in. zakaz minaretów i nawoływań muezina lub zakazanie noszenia chust w służbie publicznej są niezgodne z konstytucją.

Alice Weidel określiła decyzję jako "wielkie zwycięstwo” jej ugrupowania.

"Nie tylko Federalny Urząd Ochrony Konstytucji nie może już klasyfikować AfD jako «skrajnie prawicowej». Sąd Administracyjny w Kolonii swoją decyzją pośrednio położył tamę fanatykom dążącym do zakazu działalności AfD" – napisała Weidel na swoim koncie na platformie X.

Od orzeczenia sądu w Kolonii można złożyć odwołanie do Wyższego Sądu Administracyjnego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia w Muenster.

AfD coraz bliżej władzy

Jak pisze niemiecki dziennik "Bild", "rok 2026 ma być rokiem prawdy". W pięciu krajach związkowych odbędą się bowiem wybory do regionalnych parlamentów, a prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) "coraz pewniej zmierza ku władzy". Na zachodzie kraju jeszcze z zaciągniętym hamulcem ręcznym, a na wschodzie – na pełnym gazie" – wskazuje dziennikarz Michael Deutschmann, cytowany przez Deutsche Welle.

"Bild" donosi, że właśnie z tego powodu szefowie partii Alice Weidel i Tino Chrupalla przeforsowali na forum zarządu pomysł powołania "nowej wewnętrznej jednostki" figurującej pod nazwą "grupa robocza ds. udziału w rządzie". W partii utworzono już dwa nowe etaty, z których jeden jest przeznaczony dla prawnika. Koszt stworzenia stanowisk oszacowano na 185 tys. euro rocznie.

