Kwestia zaufania

Z PÓŁDYSTANSU Wokół niej ogniskuje się treść najnowszego przedstawienia stołecznego Teatru Współczesnego. Spektakl „23 i pół godziny” - gwoli wyjaśnienia, faktycznie trwający 105 minut - dotyczy nauczyciela obwinionego o obcowanie erotyczne z licealistką.
Zarzut wydaje się jednak wątpliwy. Dowodów brak. Są jedynie poszlaki. Oraz szereg niejasności. Wbrew fundamentalnej paremii prawa rzymskiego: in dubio pro reo, sąd uznaje jednakże oskarżonego winnym. Po odbyciu kary trzyletniego pozbawiania wolności, otrzymuje zakaz pracy w szkolnictwie.
Źródło: DoRzeczy