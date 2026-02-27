Kwestia zaufania
  • Tomasz Zbigniew ZapertAutor:Tomasz Zbigniew Zapert

23 i pół godziny
Z PÓŁDYSTANSU Wokół niej ogniskuje się treść najnowszego przedstawienia stołecznego Teatru Współczesnego. Spektakl „23 i pół godziny” - gwoli wyjaśnienia, faktycznie trwający 105 minut - dotyczy nauczyciela obwinionego o obcowanie erotyczne z licealistką.

Zarzut wydaje się jednak wątpliwy. Dowodów brak. Są jedynie poszlaki. Oraz szereg niejasności. Wbrew fundamentalnej paremii prawa rzymskiego: in dubio pro reo, sąd uznaje jednakże oskarżonego winnym. Po odbyciu kary trzyletniego pozbawiania wolności, otrzymuje zakaz pracy w szkolnictwie.

