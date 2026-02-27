"Za pół darmo kupiliśmy". Minister chwali się używanymi wagonami z Niemiec

Niedawno Polskie Koleje Państwowe zakupiło od niemieckiego przewoźnika 50 wagonów pociągowych. Spółka przeznaczyła na ten cel blisko 22 miliony euro. Średnia cena pojazdu wyniosła 439,6 tys. euro, czyli ok. 1,85 mln zł. Na zakupiony od Niemców tabor składa się 12 wagonów pierwszej klasy oraz 38 wagonów drugiej klasy.

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika, pierwsze wagony mają wyjechać na polskie tory pod koniec pierwszego kwartału tego roku. Wcześniej muszą jednak przejść niezbędne naprawy. Pojazdy były modernizowane w latach 1998–2004. PKP przekonuje, że niemieckie wagony pomogą zapewnić pasażerom komfort do czasu, aż do Polski trafi nowo zakupiony tabor.

Klimczak: Można mi wierzyć

Opozycja skrytykowała rząd za zakup używanych wagonów. Były premier Mateusz Morawiecki określił je jako "szrot" i "złom". Tymczasem minister infrastruktury Dariusz Klimczak uważa, że PKP zrobiły dobry interes. Przy okazji zaatakował także poprzedni rząd.

– Politycy PiSu, gdyby przeprowadzili skutecznie przetargi i kupili pociągi, dzisiaj nie byłoby tego problemu. A unieważniali przetargi. Był taki przetarg, w którym zgłosiło się konsorcjum dwóch polskich producentów. Newag – Pesa. Dlaczego PiS nie rozstrzygnął tego przetargu? Dlaczego nie kupił pociągów? Trzeba ich o to zapytać. Nie chcę ich określać, że są nieudacznikami, że nie potrafią tego zrobić. Niech ocenią to pasażerowie i opinia publiczna – powiedział polityk PSL.

Klimczak powiedział, że niemieckie wagony zostały kupione "za bardzo dobrą cenę".

– Nie wiem, czy to nie jest jakaś tajemnica handlowa, ale powiem ogólnie. Za pół darmo kupiliśmy. Naprawdę bardzo... Proszę mi uwierzyć. Jestem politykiem PSL-u, mi można wierzyć. Za pół darmo kupiliśmy te wagony. Naprawdę bardzo dobre – dodał.

Czytaj też:

Co dalej z PKP Cargo? Sędzia-komisarz wyznaczył czas do 17 marcaCzytaj też:

PKP liczy na zarobek. Ujawniono nową strategię