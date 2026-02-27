Ruch KRS ws. ustawy o Radzie. Jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

"Krajowa Rada Sądownictwa zaskarża przepisy ustawy o KRS dotyczące braku efektywnej kontroli decyzji Marszałka Sejmu niedopuszczającej kandydata do udziału w wyborach do Rady. Wniosek o zabezpieczenie do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko tych przepisów i nie wstrzymuje procedury wyborów" – czytamy w komunikacie KRS.

Wniosek do Trybunału dotyczy przepisów wskazujących, że po otrzymaniu zgłoszenia kandydata na członka KRS, marszałek Sejmu, zwraca się na piśmie do ministra sprawiedliwości o potwierdzenie posiadania statusu sędziego przez osoby popierające zgłoszenie. Szef MS ma na odpowiedź 3 dni. Jeśli nie potwierdzi statusu sędziego osób popierających kandydata, marszałek odmówi przyjęcia zgłoszenia tego kandydata. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręczone zostanie niezwłocznie pełnomocnikowi grupy osób popierających kandydata. KRS twierdzi, że przepisy te są niezgodne z konstytucją, bo nie przewidują "efektywnej kontroli decyzji marszałka sejmu niedopuszczającej kandydata do udziału w wyborach do Rady".

KRS wniosku do TK o zabezpieczenie

W skardze KRS wystąpiła o o zabezpieczenie. Rada chce, żeby TK zakazał Sejmowi i jego organom dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych związanych z wyborem sędziów do KRS – pod rygorem nieskuteczności tych czynności – po tym, jak marszałek odmówi przyjęcia zgłoszenia kandydata.

Rada ostrzega, że część kandydatów do KRS, z powodu kwestionowania ich statusu, może zostać pozbawionych możliwości uzyskania od prezesa sądu niewadliwej "informacji obejmującej dorobek orzeczniczy kandydata, w tym doniosłe społecznie lub precedensowe orzeczenia, i istotne informacje dotyczące kultury urzędowania, przede wszystkim ujawnione podczas wizytacji i lustracji".

