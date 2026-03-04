Polska firma podpisała umowę z amerykańskim gigantem. Wielka inwestycja

Przedmiotem umowy jest określenie współpracy stron przy przygotowaniu prac do projektu oraz inwestycji partnera wartej 1 mln USD w proof of concept projektu.

Nowa technologia z użyciem sztucznej inteligencji

"W ramach umowy powstanie nowe rozwiązanie technologiczne (dalej: Technologia Sniper-X), służące rozpoznawaniu zmian wektorów prędkości mas powietrza na odległościach 300-800 metrów i większych. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie w strzelectwie dalekodystansowym, umożliwiając określenie tak zwanych poprawek derywacyjnych i elewacyjnych wystrzeliwanego pocisku. Dzięki czemu strzelec będzie mógł precyzyjnie określić poprawki przyrządów optycznych broni palnej na wiatr, tak aby precyzyjnie trafiać w cel" – czytamy w komunikacie.

Technologia Sniper-X powstanie w oparciu o wiedzę praktyczną zespołu SimFabric oraz rozwiązania informatyczne, wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do rozpoznawania obrazu w połączeniu z urządzeniami opto-elektronicznymi i kalkulatorami balistycznymi. Równolegle technologia będzie rozwijana w formie symulatora, przeznaczonego do testów oraz nauki przez sztuczną inteligencję rozwiązania Sniper-X, a także do nauki i dalszego rozwoju technologii. Symulator Sniper-X powstanie również w formie trenażera, który ma stworzyć alternatywę dla domowych i półprofesjonalnych trenażerów strzeleckich, przypomniano także.

Taką kwotę planuje pozyskać spółka

W lutym spółka podała, że podpisała umowę z akcjonariuszem większościowym Emilem Leszczyńskim (jako pomysłodawcą i projektantem) na przygotowanie projektu Sniper-X. Środki na badania i rozwój technologii Sniper-X spółka i projektant zamierzają pozyskać z grantów unijnych na obronność oraz rozwój technologii militarnej, a także od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Na badania i rozwój technologii planują pozyskać 6 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

SimFabric prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w portowaniu gier na konsole Nintendo Switch, PS4 i komputery stacjonarne oraz produkcjach własnych gier. W 2022 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

