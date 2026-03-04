"SAFE zero procent". Nawrocki proponuje polską alternatywę dla unijnej pożyczki
Udostępnij13 Skomentuj
Ekonomia

"SAFE zero procent". Nawrocki proponuje polską alternatywę dla unijnej pożyczki

Dodano: 
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol Nawrocki Źródło: PAP / Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki zaproponował własną koncepcję finansowania bezpieczeństwa państwa jako alternatywę dla europejskiego programu SAFE.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent".

Bezpieczna i suwerenna alternatywa

Nawrocki podkreślił, że w ostatnich tygodniach w Kancelarii Prezydenta trwały prace ekspertów nad alternatywnym rozwiązaniem. W rozmowach uczestniczył także prezes Adam Glapiński. – Spotkaliśmy się po to, aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla SAFE – powiedział prezydent. Jak dodał, podczas spotkania z Glapińskim omawiano szczegóły projektu określanego jako polski "SAFE zero procent".

– Chcę zwrócić uwagę, że mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi. Dlatego jest to SAFE zero procent – zaznaczył Nawrocki. Jak wyjaśniał, proponowany mechanizm miałby zapewnić środki na bezpieczeństwo państwa bez zadłużania kraju w perspektywie wieloletniej. – Po to właśnie spotkaliśmy się dziś z panem prezesem, żeby dopracować szczegóły projektu, który zagwarantuje 185 miliardów złotych na bezpieczeństwo Polski. Środki te nie będą wiązać się z żadnymi odsetkami ani z kredytem spłacanym do 2070 roku – powiedział. – Ten program daje znacznie większą elastyczność, a środki nie będą niosły za sobą obciążeń warunkowości. To nieporównywalnie lepsza alternatywa, którą powinniśmy wybrać – dodał prezydent.

Polacy są w stanie sami zapewnić sobie bezpieczeństwo?

Nawrocki wskazywał także, że Polska ma możliwości finansowe, by sfinansować taki program. – Dzięki pracy pana prezesa, efektywności działań profesora Glapińskiego i całego zarządu Narodowego Banku Polskiego Polacy w ostatnich 30 miesiącach za sprawą tej pracy zarobili znacznie więcej niż 185 miliardów złotych, potrzebnych do sfinansowania polskiego bezpieczeństwa w najbliższych pięciu latach – powiedział.

Podczas konferencji odniósł się również do trwającej debaty publicznej wokół programu SAFE. Jego zdaniem dyskusja jest "nazbyt emocjonująca", co nie sprzyja podjęciu dobrej decyzji. – Bezpieczeństwo to stabilizacja, a brak stabilizacji to brak bezpieczeństwa. Toczy się w opinii publicznej dyskusja o programie SAFE, ale w moim uznaniu jest ona nazbyt emocjonująca, co nie służy sytuacji w Polsce – powiedział.

Wśród zastrzeżeń wobec programu prezydent wskazywał m.in. zapisy dotyczące warunkowości oraz długoterminowe konsekwencje finansowe. – Chcę przypomnieć, że w momencie, gdy program SAFE się zakończy, w 2070 roku, premier RP Donald Tusk będzie miał – jeśli będzie żył – 110 lat, prezydent 87 lat, a pożyczkę SAFE spłacać będą ci, którzy mają dziś 10, 11, 12 czy 13 lat – powiedział Nawrocki. Jak dodał, "zakres warunkowości zapisany w SAFE jest zagrożeniem dla stabilizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych".

Zaproszenie do rozmów dla rządu jeszcze dziś

Do propozycji odniósł się również prezes NBP. – Środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane rządowi – do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Rola NBP będzie się kończyć na przekazaniu środków, reszta będzie w rękach rządu i Ministerstwa Finansów. My mamy wyliczone, że takie możliwości są, a będą jeszcze większe, jeśli uregulujemy to ustawą – powiedział Adam Glapiński.

Prezydent nie odpowiedział jednak wprost na pytanie, czy w związku z przedstawieniem własnej propozycji nie podpisze ustawy wdrażającej europejski program SAFE. – Mam niespełna trzy tygodnie na podjęcie decyzji i na pewno zmieszczę się w tym czasie – powiedział. Nawrocki zapowiedział również, że jeszcze dziś Kancelaria Prezydenta prześle do rządu zaproszenie do rozmów na temat polskiej alternatywy dla unijnego SAFE.

Czytaj też:
Nawrocki podpisze kontrowersyjną ustawę? Polacy zabrali głos w sondażuCzytaj też:
Suski o SAFE: Żołnierze, którzy mają inne zdanie, milczą. Byliby wywaleni

Opracowała: Alina Piekarz
Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także