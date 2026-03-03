200 miliardów pod kontrolą Brukseli? Wipler i Kwaśniewski o programie SAFE

Gośćmi rozmowy prowadzonej przez Oliviera Baulta byli poseł Przemysław Wipler z Konfederacji, członek Komisji Obrony Narodowej Sejmu oraz mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Punktem wyjścia był gorący spór wokół programu SAFE – unijnego mechanizmu pożyczkowego, z którego Polska miałaby pozyskać ponad 43 miliardy euro na finansowanie wydatków obronnych. Choć w innych krajach UE temat nie wywołuje większych emocji, w Polsce – jak podkreślali rozmówcy – stał się osią fundamentalnej debaty o suwerenności, modelu rozwoju i przyszłości państwa. Dzieje się tak dlatego, że polski rząd chciałby pokryć dużo większą część krajowych wydatków na obronność niż jakikolwiek inny kraj Unii Europejskiej.

Przemysław Wipler zwrócił uwagę, że Polska deklaruje przeznaczanie aż 5% PKB na obronność. W jego ocenie, kluczowe pytanie brzmi: czy te środki posłużą do budowy realnych zdolności produkcyjnych w kraju czy też w przeważającej części trafią do zagranicznych koncernów zbrojeniowych. W rozmowie padają nazwy takich firm jak Rheinmetall, Thales czy Airbus – przykładów potężnych europejskich producentów, którzy dysponują gotowymi liniami produkcyjnymi i mogą szybko realizować zamówienia.

Rozmówcy krytykowali też brak transparentności. Lista projektów zgłoszonych do Komisji Europejskiej miała być utajniona, a posłowie – nawet członkowie Komisji Obrony Narodowej – otrzymali dokumenty w ostatniej chwili i bez możliwości sporządzania notatek czy konsultacji z ekspertami. Wipler mówi wprost o ograniczeniu realnej kontroli parlamentarnej i o złamaniu zasad dobrej legislacji. Przywołuje także opinię konstytucjonalistów, według których przystąpienie do SAFE może oznaczać niedopuszczalną cesję części suwerenności w obszarze obronności.

Jerzy Kwaśniewski rozwija ten wątek, argumentując, że mechanizm SAFE wiąże się z warunkowością podobną do tej znanej z KPO. Komisja Europejska miałaby prawo oceniać co pół roku „zadowalający charakter” wniosków o wypłatę kolejnych transz. W praktyce – jak twierdzą rozmówcy – daje to szerokie pole do politycznego nacisku. Pada przykład Niemiec: według przywołanych informacji, niemieckie ministerstwo obrony określa SAFE jako projekt leżący w „szczególnym interesie narodowym” RFN, mimo że same Niemcy nie zamierzają korzystać z pożyczki w takim zakresie jak Polska.

W rozmowie pojawił się także wątek relacji transatlantyckich. Polska w ostatnich latach intensywnie kupowała sprzęt w USA i Korei Południowej. Jerzy Kwaśniewski sugeruje, że unijne wymogi dotyczące udziału europejskich komponentów mogą ograniczyć dalszą współpracę z amerykańskimi dostawcami i osłabić strategiczne więzi ze Stanami Zjednoczonymi. SAFE jest w tej narracji postrzegany jako element szerszego procesu centralizacji decyzji obronnych w Brukseli.

Kolejnym problemem jest – zdaniem rozmówców – struktura wydatków. Wskazują na brak przetargów, dominację zakupów „z wolnej ręki” oraz ryzyko kierowania środków do podmiotów bez odpowiedniego doświadczenia czy zaplecza produkcyjnego. Padają zarzuty o silny lobbing i presję medialną, a także o tworzenie atmosfery, w której sprzeciw wobec SAFE ma być równoznaczny z osłabianiem bezpieczeństwa państwa.

Ważnym elementem debaty jest również aspekt finansowy. Rozmówcy podnoszą argument, że Polska już dziś dynamicznie zwiększa zadłużenie, a różnice w kosztach finansowania między pożyczką SAFE a emisją krajowych obligacji mogą nie być tak korzystne, jak przedstawia to rząd. Dług rozłożony na 45 lat – podkreślają – oznacza zobowiązanie kilku pokoleń i uzależnienie przyszłych rządów od decyzji podjętych dziś.

Cała rozmowa jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy SAFE to historyczna szansa na wzmocnienie obronności czy też ryzykowny krok w stronę utraty decyzyjności. Goście nie ograniczają się do ogólników – wskazują konkretne mechanizmy prawne, finansowe i polityczne, które, ich zdaniem, powinny zostać poddane publicznej, rzetelnej debacie. To starcie argumentów o bezpieczeństwo, pieniądze i suwerenność – a jego konsekwencje mogą wykraczać daleko poza bieżącą kadencję parlamentu.