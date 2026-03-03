Nawrocki podpisze kontrowersyjną ustawę? Polacy zabrali głos w sondażu

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano, czy prezydent powinien złożyć swój podpis pod ustawą wdrażającą program SAFE.

Łącznie „za” opowiada się 54,6 proc. badanych, z czego 28,6 proc. twierdzi, że „zdecydowanie tak”, zaś 26 proc., że „raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest 30,8 proc. ankietowanych, z czego 25,4 proc. wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podpisu Karola Nawrockiego pod ustawą dotyczącą SAFE. Blisko 15 proc. respondentów nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Ustawa SAFE. Wyborcy rządzących i opozycji podzieleni

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica) panuje niemal pełna zgoda. Aż 98 proc. z nich oczekuje podpisu prezydenta pod ustawą SAFE – 73 proc. „zdecydowanie tak” oraz 25 proc. „raczej tak”. W tej grupie przeciwnicy rozwiązania stanowią zaledwie 2 proc.

Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja) aż 66 proc. badanych uważa, że Karol Nawrocki nie powinien podpisywać ustawy SAFE – 56 proc. „zdecydowanie nie” i 10 proc. „raczej nie”. Poparcie dla programu SAFE w tej grupie deklaruje 24 proc. ankietowanych.

W grupie pozostałych wyborców łącznie 52 proc. jest za tym, aby Karol Nawrocki podpisał ustawę, jednak zż 39 proc. respondentów z tej kategorii nie wie lub trudno im powiedzieć, jaką decyzję powinien podjąć prezydent. Przeciwników podpisu 9 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 27 luty – 1 marzec 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Większość Polaków popiera nasz udział w programie SAFECzytaj też:

Ile Niemcy skorzystają na programie SAFE w Polsce? Tusk podał dane