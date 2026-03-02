Większość Polaków popiera nasz udział w programie SAFE

W badaniu CBOS postawiono respondentom pytanie: "Czy popiera Pan/Pani udział Polski w unijnym programie SAFE, w ramach którego nasz kraj ma otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę na zakup sprzętu wojskowego, w szczególności tego produkowanego w Europie?".

Większość badanych – 52 proc. – popiera udział Polski w unijnym programie SAFE. Rozwiązanie to ma jednak sporą grupę przeciwników. Przeciwko przystąpieniu do inicjatywy jest 35 proc. respondentów. Tylko 8 proc. deklaruje, że w ogóle nie słyszało o tym programie.

Poparcie dla SAFE zależne od poglądów

"Stosunek do programu jest różny w zależności od orientacji politycznej i sympatii partyjnych. Udział w nim popiera 82 proc. badanych deklarujących lewicowe poglądy polityczne i 69 proc. lokujących swoje poglądy w centrum. Większość identyfikujących się z prawicą (62 proc.) jest temu przeciwna. Znajduje to odzwierciedlenie w opiniach elektoratów. Za skorzystaniem z pożyczki w ramach unijnego programu SAFE dość jednoznacznie opowiadają się wyborcy ugrupowań rządzącej koalicji oraz sympatycy partii Razem. W elektoratach ugrupowań prawicowych wyraźną przewagę mają przeciwnicy udziału w programie, przy czym wyborcy Konfederacji WiN są nieco mniej jednomyślni w opiniach na ten temat niż zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Korony Polskiej" – opisuje CBOS.

"Ocena skutków udziału Polski w programie SAFE jest skrajnie różna wśród jego zwolenników i przeciwników, przy czym największa rozbieżność poglądów dotyczy dwóch kwestii: korzyści dla polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz nadmiernego uzależnienia od Unii Europejskiej. O ile prawie wszyscy zwolennicy skorzystania z unijnej pożyczki mają nadzieję na wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego, o tyle przeciwnicy udziału w SAFE obawiają się głównie nadmiernego uzależnienia Polski od UE" – wskazuje Centrum Badania Opinii Społecznej.

