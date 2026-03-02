PSL z największym wzrostem poparcia

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu", liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,25 proc. (+0,84 pkt proc.). Drugie miejsce zajmuje partia Jarosława Kaczyńskiego, która odnotowała poparcie na poziomie 28,45 proc. (-0,37 pkt proc.). Na trzecim miejscu Konfederacja z poparciem 11,06 proc. (- 0,15 pkt proc.).

Na Nową Lewicę wskazuje 7,69 proc. respondentów (+1,29 pkt proc.), wyprzedzając Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,32 proc.; -0,69 pkt proc.). Partia Razem balansuje na progu wyborczym – 5,01 proc. (-1,16 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, mające poparcie 3,22 proc. Ludowcy odnotowali jednak najwyższy w sondażu wzrost poparcia (+2,14 pkt proc.). Z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni osiąga jedynie 2,61 proc. (-1,07 pkt proc.).

Sondaż CBOS: PiS spada poniżej 20 proc. poparcia, Lewica poza Sejmem

W innym sondażu, CBOS zbadało preferencje wyborcze Polaków w dwóch wariantach. W pierwszym uwzględniono niezdecydowanych i odmawiających odpowiedzi. W takiej konfiguracji, poparcie rozkłada się następująco:

Największym poparciem potencjalnych wyborców cieszy się Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska ma zamiar głosować 29,6 proc. Polaków deklarujących chęć udziału w wyborach. To praktycznie tyle samo, co w zeszłym miesiącu.

Na drugiej pozycji, podobnie jak w poprzednim pomiarze CBOS, lokuje się Prawo i Sprawiedliwość, aktualnie popierane przez 18,3 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. W porównaniu ze styczniem oznacza to spadek o 2,1 punktu procentowego.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą gotowe jest poprzeć 13,4 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów – o 2,2 punktu procentowego więcej niż w styczniu. Na czwartej pozycji, praktycznie z takim samym wynikiem jak przed miesiącem, znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, popierana przez 9,9 proc. respondentów.

Tuż poniżej wyborczego progu lokuje się Nowa Lewica, zajmująca piątą pozycję w zestawieniu. Chęć głosowania na to ugrupowanie zapowiada 4,6 proc. zdeklarowanych wyborców, czyli o 1,2 punktu mniej niż w poprzednim miesiącu. "Gdyby wybory parlamentarne odbywały się już dziś, pozostałe ugrupowania miałyby raczej niewielkie szanse na wprowadzenie swych przedstawicieli do Sejmu. Na partię Razem obecnie ma zamiar głosować 3,7 proc. uczestników wyborów (spadek o 1,2 punktu). Polska 2050 ma 2 proc. zwolenników, natomiast PSL popiera 1,7 proc. ankietowanych" – opisuje CBOS.

