Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie na potęgę. Alarmujące liczby

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

dług krajowy: ok. 1.595,0 mld zł;

dług w walutach obcych: ok. 403,3 mld zł (tj. 20,0 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Zadłużenie Skarbu Państwa w 2025 roku

Na koniec grudnia 2025 roku zadłużenie wynosiło 1 951 937,7 mln zł. Oznacza to wzrost o 322,6 mld zł, czyli niemal 20 proc. w porównaniu z końcem 2024 roku.

W samym grudniu dług Skarbu Państwa zwiększył się o 43,1 mld zł, czyli o 2,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Resort Finansów wyjaśnił, że na wynik za 2025 rok wpłynęły przede wszystkim bardzo duże potrzeby wydatkowe. Rząd musiał pożyczyć netto 317,7 mld zł, głównie celem sfinansowania deficytu budżetu państwa w wysokości 275,6 mld zł.

Zadłużenie zwiększyły też m.in. udzielone pożyczki (19,6 mld zł), operacje związane z obsługą środków europejskich (łącznie ponad 27 mld zł) oraz przekazanie obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw (17,9 mld zł).

Od początku 2025 roku zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 301 mld zł i osiągnęło poziom 1,55 bln zł. Zadłużenie zagraniczne, czyli nominowane w walutach obcych, zwiększyło się o 21,6 mld zł (do 397 mld zł). To efekt wzrostu długu w euro (plus 3,6 mld euro) i w dolarach amerykańskich (plus 5,5 mld dol.), częściowo ograniczonego przez umocnienie złotego wobec głównych walut, które zmniejszyło wartość zadłużenia o 15,9 mld zł.

