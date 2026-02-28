Rating Polski bez zmian. Jest jednak poważne ostrzeżenie

W piątek Agencja Fitch opublikowała rating wiarygodności kredytowej Polski. Eksperci zdecydowali się pozostawić ocenę na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Negatywna perspektywa utrzymana

Eksperci postanowili jednak utrzymać negatywną perspektywę dla polskiej gospodarki. Głównymi powodami są ryzyko utrzymywania się wysokiego deficytu i dalszego wzrostu relacji długu do PKB przy braku wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej oraz w warunkach napięć politycznych, ograniczających skuteczność działań władz.

Jak wskazuje Fitch, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł do 7,0 proc. PKB w 2025 r. (powyżej mediany 2,9 proc. dla krajów o podobnym poziomie ratingu), a wydatki publiczne sięgnęły ok. 50 proc. PKB. Wydatki obronne wzrosły do ok. 3 proc. PKB w 2025 r. (z 1,6 proc. w 2021 r.).

Fitch prognozuje ograniczenie deficytu do 6,5 proc. PKB w 2026 r. oraz do 6,2 proc. PKB w 2027 r., przy ograniczonej przestrzeni do dalszej konsolidacji. Agencja przewiduje wzrost relacji długu publicznego do ok. 70 proc. PKB w 2027 r. (z 59 proc. w 2025 r.) oraz dalszy wzrost w średnim okresie.

Polacy bogatsi od Hiszpanów

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) pokazują, że Polska wyprzedziła Hiszpanię pod względem dochodu na mieszkańca mierzonego parytetem siły nabywczej. Według wyliczeń Funduszu, przeciętny dochód w Polsce wynosi 58,56 tys. dolarów rocznie, podczas gdy w Hiszpanii jest to 58,35 tys. dolarów.

Parytet siły nabywczej (PPP – Purchasing Power Parity) pozwala porównywać realną wartość dochodów między krajami z uwzględnieniem różnic cenowych. Wskaźnik ten pokazuje, ile faktycznie można kupić za przeciętny dochód w danym państwie.

