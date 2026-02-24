Polska może wyprzedzić Francję. Ujawniono sensacyjne dane

Jak wynika z danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego, wartość wymiany handlowej między Polską a Niemcami wyniosła w ubiegłym roku ponad 180,4 mld euro, czyli o 9,65 mld euro (5,7 proc.) więcej iż w 2024 roku.

Wskaźniki przedstawiła we wtorek Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki, która zrzesza firmy zaangażowane w 29 krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.

Polska przed Włochami, Austrią i Szwajcarią

Deutsche Welle wskazuje, że "Polska umocniła w zeszłym roku swoją pozycję piątego najważniejszego partnera handlowego Niemiec – po Chinach, USA, Holandii i Francji, a przed Włochami, Austrią i Szwajcarią". "Przy czym wartość wymiany niemiecko-francuskiej była już tylko o niespełna 6 mld euro wyższa niż wymiany z Polską, a wzrosła o 2,4 proc." – czytamy.

Przy zachowaniu takiej dynamiki, już za kilkanaście miesięcy Polska mogłaby wyprzedzić Francję pod względem wymiany handlowej z Niemcami.

"W zestawieniu najważniejszych rynków dla niemieckiego eksportu Polska pozostaje na czwartej pozycji – przed Włochami i Chinami. W 2025 roku z Niemiec do Polski wyeksportowano dobra o wartości 99,9 mld euro. To o 6,9 proc. więcej niż rok wcześniej i o prawie 19 mld więcej niż wyniósł niemiecki eksport do Chin" – podaje dw.com.

Z danych wynika, że wartość importu z Polski do Niemiec wzrosła w 2025 roku o 4,2 proc., do poziomu ponad 80,5 mld euro.

Niemcy zachwyceni polską gospodarką

Niemcy są pod wrażeniem stanu polskiej gospodarki. Tamtejsze media wskazują, że Warszawa wielkimi krokami dogania największe potęgi gospodarcze UE.

Jak podkreśla telewizja ARD na swoich stronach internetowych, "podczas gdy Niemcy pogrążone są w kryzysie gospodarczym, sąsiednia Polska odnosi sukcesy gospodarcze; tylko w ostatnim kwartale odnotowała ponad trzyprocentowy wzrost".

ARD wskazuje na słowa Christophera Fussa, analityka z agencji Germany Trade and Invest, który zauważa, że polska gospodarka rośnie mniej więcej trzy razy szybciej niż średnia unijna. Wspomniana tendencja utrzymuje się od lat.

