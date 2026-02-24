Tajemnicza wizyta brytyjskiego premiera w Polsce. "Mieszkańcy byli zaskoczeni"

Do tajemniczej wizyty premiera Wielkiej Brytanii w Polsce doszło 21 lutego. Tego dnia Keir Starmer wraz z małżonką Victorią pojawił się w miejscowości Budzisław Stary w gminie Osiek Mały, położonej w powiecie kolskim w Wielkopolsce. Jako pierwszy o wizycie poinformował serwis e-kolo-pl.

Nieoczekiwana wizyta Keira Stramera w Wielkopolsce

Przybycie brytyjskiego premiera do województwa wielkopolskiego nie było wcześniej nigdzie ogłaszane. Wizyta nie miała bowiem charakteru oficjalnego. Obecność tak ważnych gości nie mogła jednak umknąć mieszkańcom miejscowości. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że Starmer towarzyszyła kolumna samochodów i eskorta polskiej policji.

"Mieszkańcy powiatu kolskiego byli zaskoczeni obecnością tak ważnych gości" – relacjonuje rmf24.pl.

Cel wizyty? Znaleźć ślady przodków

Dlaczego i w jakim celu brytyjski premier pojawił się w Polsce? Okazuje się, że była to zupełnie prywatna wizyta i była ona związana z poszukiwaniem rodzinnych korzeni przez Victorię Starmer. "Victoria Starmer pochodzi z rodziny żydowskiej, a jej przodkowie ze strony ojca mieli mieszkać na terenie dzisiejszego powiatu kolskiego" – czytamy.

Podczas swojego pobytu w Wielkopolsce Starmerowie mieli spotkać się z mieszkańcami gminy Osiek Mały. Rozmawiali z nimi o lokalnej historii i losach dawnych mieszkańców.

Nie jest jasne, że para osiągnęła swój cel, tj. czy udało się uzyskać jakieś konkretne informacje o przodkach żony premiera Wielkiej Brytanii.

