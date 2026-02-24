Sąd Najwyższy nie wybrał kandydatów na prezesa. Podano powód

O tym, że zakończyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poinformował we wtorek (24 lutego) rzecznik prasowy SN sędzia Igor Zgoliński.

– Po sprawdzeniu listy obecności ustalone zostało, że ta grupa sędziów, która stawiła się na zgromadzeniu, nie spełnia wymogu ilościowego odnośnie do kworum. Wymagana jest obecność 84 sędziów, stawiło się 48 – tłumaczył.

Rzecznik SN dodał, że przewodnicząca zgromadzenia, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wyznaczyła kolejny termin posiedzenia na środę (25 lutego) na godz. 11:30.

Bunt w Sądzie Najwyższym. "Starzy" sędziowie wydali oświadczenie

Wcześniej grupa "starych" sędziów Sądu Najwyższego oświadczyła, że nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Ogólnym zwołanym w celu wskazania pięciu kandydatów, spośród których prezydent powoła nowego pierwszego prezesa SN, po upływie kadencji Manowskiej w maju tego roku.

W Sądzie Najwyższym od czasu reform wprowadzonych przez rząd PiS w 2018 r. (zmiany sposobu wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wprowadzenia nowej ustawy o SN) istnieje nieformalny podział na "starych" sędziów powołanych przed 2018 r. i "nowych" sędziów powołanych po 2017 r., nazywanych "neosędziami".

Manowska wnioskuje o uchwałę pełnego składu SN ws. "neosędziów"

Przed wtorkowym posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Małgorzata Manowska przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy w pełnym składzie rozbieżności w sprawie udziału w składzie orzekającym sędziów powołanych po zmianach wprowadzonych za rządów PiS.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej SN napisano, że celem wniosku pierwszej prezes jest "zakończenie narastającego sporu o status sędziów powołanych po 2017 r.".

