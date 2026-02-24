Praca na emeryturze? Tyle możesz stracić, jeśli przekroczysz próg

Dla części osób oznacza to jedno: jeśli zarobią za dużo, ich świadczenie może zostać zmniejszone, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie zawieszone.

Coraz więcej seniorów dorabia

Dodatkową pracę podejmuje dziś już niemal 14 proc. emerytów i rencistów, czyli ponad 870 tys. osób. Dla wielu z nich to sposób na poprawę domowego budżetu. Trzeba jednak pamiętać, że osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, podlegają ograniczeniom w dorabianiu.

Limity zmieniają się co trzy miesiące i są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Od 1 marca 2026 r. bezpieczny próg dorabiania wynosi 6 438,50 zł brutto miesięcznie. Do tej kwoty emerytura lub renta wypłacana jest w pełnej wysokości. Po przekroczeniu tego poziomu, ale przy zarobkach niższych niż 11 957,20 zł brutto, świadczenie zostanie zmniejszone. Jeśli przychód przekroczy 11 957,20 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłatę emerytury lub renty za dany miesiąc.

Nawet 989 zł mniej

Jeżeli zarobki przekroczą tzw. bezpieczny próg, ZUS pomniejszy świadczenie. Maksymalna kwota obniżenia od marca 2026 r. wynosi 989,41 zł w przypadku emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy maksymalne zmniejszenie to 742,10 zł, natomiast przy rencie rodzinnej przysługującej jednej osobie – 841,05 zł. W praktyce oznacza to, że nawet stosunkowo niewielkie przekroczenie limitu może kosztować seniora kilkaset złotych miesięcznie.

Limitów nie muszą pilnować osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Mogą one dorabiać bez ograniczeń. Wyjątek dotyczy osób, którym świadczenie zostało podwyższone do minimalnej kwoty. Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość dopłaty do minimum, emerytura może zostać wypłacona w niższej wysokości, bez wyrównania do kwoty minimalnej.

Co ważne, ograniczenia nie obowiązują również inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy ma związek ze służbą, ani osób pobierających po nich rentę rodzinną, jeśli jest ona wyższa od ich własnej emerytury.

Dorabiający emeryci i renciści mają obowiązek poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz o przewidywanej wysokości swoich przychodów. Do końca lutego każdego roku należy również przekazać zaświadczenie o łącznej kwocie zarobków z poprzedniego roku kalendarzowego. Brak takiej informacji może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz.

