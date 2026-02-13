Deklaracja Nawrockiego ws. emerytur. "Podtrzymuję"

– Mija rok od podpisania umowy i po tych sześciu miesiącach prezydentury w kwestiach fundamentalnych Prezydent realizuje umowę podpisaną z "Solidarnością" – mówił Karol Nawrocki, otwierając spotkanie w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent podziękował związkowcom za ciągłą pracę na rzecz praw pracowniczych i spraw społecznych. Karol Nawrocki przypomniał najważniejsze zagadnienia, jakie zawiera Umowa Programowa podpisana rok temu. – Dbałość o kwestie społeczne, socjalne, pracownicze, oczywiście przywiązanie do wartości chrześcijańskich – choć wiem, że mówimy o pewnej symbolice, ale to ważne, że [te wartości] przez sześć miesięcy prezydentury w sposób naturalny się nie zmieniły – podkreślił. – Jeśli chodzi o wypełnianie porozumienia, to ja patrzę na to z jednej strony z perspektywy defensywnej, a więc kwestia zachowania tego, co udało się wypracować "Solidarności" wspólnie z rządem Zjednoczonej Prawicy przez kolejne lata. 13. i 14. emerytury i zagrożenie podniesienia wieku emerytalnego, przy tragicznej sytuacji dzisiejszych finansów publicznych za sprawą obecnego rządu, a więc to była trwoga Związku Zawodowego. To, co udało się przez tyle lat waszej współpracy wywalczyć, nie zostanie zniszczone. Moja rola tutaj jest defensywna, ale ja podtrzymuję wszystkie swoje deklaracje – mówił prezydent do Związkowców.

Nawrocki: Ta ręka tego nie podpisze

Karol Nawrocki zadeklarował kontynuację swoich zapowiedzi, które padały podczas kampanii prezydenckiej.

– Wielokrotnie w kampanii wyborczej mówiłem, że ta ręka nie podpisze podwyższenia wieku emerytalnego. Nie stanąłem przed takimi decyzjami, ale dzisiejsze spotkanie jest dobrym momentem dla potwierdzenia stanowiska, które ustaliliśmy – podkreślił prezydent. Przy okazji spotkania przypomniał swoje najważniejsze projekty ustaw dotyczące kwestii społecznych.

– Obok modułu defensywnego jest też moduł kreacyjny. W ciągu sześciu miesięcy wyszedłem z inicjatywami ustawodawczymi, choćby dbając o dobro polskich emerytów – przypomniał prezydent.

– W listopadzie ubiegłego roku zaprezentowałem inicjatywę ustawodawczą "Godna emerytura". Projekt zakłada wprowadzenie w 2026 roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Jak wiemy, to już się nie udało, ta ustawa nie przeszła przez Sejm, ale to nie znaczy, że ja schodzę ze ścieżki ubiegania się o wprowadzenie tej ustawy. Podwyżki 13. i 14. emerytury są w tej propozycji ustawy, w takiej samej wysokości. Są gwarantowane w tym projekcie – zadeklarował.

