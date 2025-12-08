Tyle wyniesie 13. emerytura w 2026 roku. Seniorzy mogą być rozczarowani

13. emerytura w 2025 r. to 1 878,91 zł brutto. To dokładnie tyle samo, ile wynosi minimalna emerytura po marcowej waloryzacji. W przyszłym roku zarówno emerytury, jak i dodatkowe świadczenia zostaną objęte kolejną waloryzacją. Od tego, jak wysoki będzie jej wskaźnik, zależy, ile pieniędzy faktycznie trafi na kontra seniorów.

Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji wykorzystuje się oficjalne dane gospodarcze publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Większość z tych danych za 2025 r. jest już znana lub możliwa do precyzyjnego oszacowania.

13. emerytura w 2026 roku. Sprawdź wyliczenia

W 2026 r. "trzynastka" powinna wynieść 1 969,10 zł brutto. To więcej o 90,19 zł brutto w porównaniu do roku 2025. Wzrost ten wynika z waloryzacji o szacowany wskaźnik 4,80 proc., uwzględniający inflację i 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń (1,05 proc). Całoroczna inflacja za 2025 r. powinna wynieść 3,75 proc., choć oficjalne dane poznamy pod koniec stycznia 2026 r.

W przyszłym roku "czternastka" również wyniesie 1 969,10 zł brutto. Oznacza to, że seniorzy mogą liczyć łącznie na jedynie 180,38 zł brutto więcej niż w 2025 r.

Warto pamiętać, że prognozowana kwota może ulec niewielkim wahaniom w zależności od ostatecznie ogłoszonych przez GUS wartości inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2025. Jednak nie należy spodziewać się gwałtownych zmian dotyczących ostatecznej wysokości "trzynastki" i "czternastki" w 2026 r. – podkreślił portal Infor.pl, który zrealizował wyliczenia.

Według przyjętego w ubiegły piątek przez Sejm projektu ustawy budżetowej, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. będzie kosztować ok. 22 mld zł. Waloryzacja świadczeń zacznie obowiązywać od 1 marca 2026 r., ale pieniądze trafią do seniorów w różnych terminach, zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS (5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). W praktyce każda osoba otrzyma podwyżkę w tym samym dniu miesiąca, w którym zwykle dostaje emeryturę lub rentę.

Czytaj też:

Ile powinna wynosić prezydencka emerytura? Polacy zabrali głosCzytaj też:

Najważniejsze dodatki do emerytury w 2026 r. Sprawdź, ile możesz zyskać