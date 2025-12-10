Gigantyczna kara od UOKiK. Sieć musi zwrócić pieniądze klientom

Play kusi klientów rabatem za e-fakturę i terminowe płatności, zazwyczaj w wysokości 5 zł miesięcznie, jednak gdy konsument spóźni się z płatnością, traci tę zniżkę i jego następny rachunek rośnie – wyjaśnił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK ukarał sieć Play. Powodem rabaty "z podwójnym dnem"

– Promocja nie może mieć podwójnego dna. Zniżka za e-fakturę i terminową płatność ma być zachętą do nowoczesnych rozliczeń, a w praktyce jest dotkliwą sankcją za nawet niewielkie opóźnienie w opłaceniu rachunku. Taki mechanizm narusza prawo i uderza w konsumentów, dlatego nałożyłem na operatora sieci Play karę oraz obowiązek zwrotu nienależnie pobranych opłat – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W jego ocenie mechanizm utraty rabatu działa jak kara za nieterminowe opłacenie rachunku. Tymczasem przepisy Kodeksu cywilnego jasno wskazują, że w razie opóźnienia w płatności konsument może zostać obciążony odsetkami za czas opóźnienia, ale nie można nakładać na niego dodatkowych sankcji za to, że przelew dotarł po terminie.

Odbieranie zniżki i podnoszenie abonamentu jest więc sprzeczne z tymi przepisami i w praktyce stanowi formę niedozwolonej prawnie kary umownej – wskazał Chróstny.

Kto może liczyć na zwrot pieniędzy

Po uprawomocnieniu się decyzji prezesa UOKiK spółka P4 będzie musiała poinformować konsumentów m.in. o decyzji, przysługującym im prawie do zwrotu pobranych opłat, sposobie jego otrzymania i terminie na zgłoszenie się po należną im kwotę. Jeśli obecni klienci nie zgłoszą się po zwrot, ich konta abonenckie zostaną automatycznie zasilone odpowiednią kwotą.

Zwrot będzie przysługiwał tym, którzy po 30 września 2019 r. zawarli umowę z takim rabatem, stracili go z powodu opóźnienia w płatności i zapłacili podwyższoną kwotę rachunku. Zwrot ma dotyczyć zarówno obecnych, jak i byłych klientów.

Play wszedł na polski rynek w 2007 r. jako czwarty operator telefonii komórkowej. Obsługuje klientów komórkowych i abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.

