Zatrzymania we Wrocławiu. Urzędnicy usłyszeli zarzuty korupcyjne
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj

Zatrzymania we Wrocławiu. Urzędnicy usłyszeli zarzuty korupcyjne

Dodano: 
Siedziba Prokuratury Krajowej
Siedziba Prokuratury Krajowej Źródło: PAP / Leszek Szymański
Na polecenie prokuratora, policja zatrzymała siedmiu urzędników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych (w łącznej kwocie ponad 100 tys. zł) oraz osobistych w zamian za rozpoznawanie wniosków o rejestrację pojazdów z naruszeniem obowiązujących procedur – informuje Prokuratura Krajowa.

Do zatrzymań doszło 8 stycznia. Wszyscy zatrzymani to urzędnicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Siedem osób zatrzymano w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi (art. 228 k.k.).

Łapówki za wadliwą rejestrację samochodu

Z komunikatu Prokuratury Krajowej dowiadujemy się, że prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych oraz osobistych w zamian za rozpoznawanie wniosków o rejestrację pojazdów z naruszeniem obowiązujących procedur. Sprawa dotyczy rejestracji ponad 1000 pojazdów.

Łączna suma przyjętych przez urzędników korzyści wyniosła nie mniej niż 100 tys. zł. Oprócz pieniędzy podejrzani przyjmowali również inne korzyści, w tym wartościowe przedmioty oraz usługi, m.in. naprawy prywatnych pojazdów, w zamian za stosowanie procedur niezgodnych z prawem. Z ustaleń śledztwa wynika, że uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu.

W toku czynności procesowych zabezpieczono mienie o łącznej wartości 103 tys. zł.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych, zakazu kontaktowania się pomiędzy podejrzanymi, a także zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych związanych z rejestracją pojazdów lub nadzorem nad tego rodzaju czynnościami.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:
Droższe mieszkania. Wzrost cen w kilku miastach

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Prokuratura Krajowa
Czytaj także