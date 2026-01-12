Zatrzymania we Wrocławiu. Urzędnicy usłyszeli zarzuty korupcyjne

Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych (w łącznej kwocie ponad 100 tys. zł) oraz osobistych w zamian za rozpoznawanie wniosków o rejestrację pojazdów z naruszeniem obowiązujących procedur – informuje Prokuratura Krajowa.

Do zatrzymań doszło 8 stycznia. Wszyscy zatrzymani to urzędnicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Siedem osób zatrzymano w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi (art. 228 k.k.).

Łapówki za wadliwą rejestrację samochodu

Z komunikatu Prokuratury Krajowej dowiadujemy się, że prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych oraz osobistych w zamian za rozpoznawanie wniosków o rejestrację pojazdów z naruszeniem obowiązujących procedur. Sprawa dotyczy rejestracji ponad 1000 pojazdów.

Łączna suma przyjętych przez urzędników korzyści wyniosła nie mniej niż 100 tys. zł. Oprócz pieniędzy podejrzani przyjmowali również inne korzyści, w tym wartościowe przedmioty oraz usługi, m.in. naprawy prywatnych pojazdów, w zamian za stosowanie procedur niezgodnych z prawem. Z ustaleń śledztwa wynika, że uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu.

W toku czynności procesowych zabezpieczono mienie o łącznej wartości 103 tys. zł.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych, zakazu kontaktowania się pomiędzy podejrzanymi, a także zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych związanych z rejestracją pojazdów lub nadzorem nad tego rodzaju czynnościami.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Droższe mieszkania. Wzrost cen w kilku miastach