Targi przyszłości. Wersja 2.026

W tegorocznych targach Mobile World Congress (MWC) wBarcelonie udział wzięło ok. 3 tys. wystawców z całego świata (wtym takie marki jak IBM, Google, Meta etc.) i ok. 100 tys. prezesów firm, menedżerów, urzędników i zwiedzających. Ito mimo że najtańsza wejściówka na targi kosztowała 1 tys. euro (czyli równowartość 4,3 tys. zł).

REWOLUCJA W FOTOGRAFII MOBILNEJ

W tym roku tłumy zwiedzających przyciągnęło Xiaomi, chiński producent, który w 2025 r. awansował już na 297. miejsce na prestiżowej liście Fortune Global 500 (w 2019 r. zajmował w tym rankingu 468. pozycję). W tym roku ten trzeci pod względem wielkości sprzedaży producent smartfonów na świecie pochwalił się m.in. najnowszą generacją flagowców opracowanych we współpracy z firmą Leica. Napędzany wydajnym procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 model Xiaomi 17 z wyświetlaczem o przekątnej 6,3 cala, z baterią o pojemności 6330 mAh wyceniono w najtańszym wariancie (12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane) na 4199 zł.