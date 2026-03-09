"Będziecie bardzo zadowoleni". Trump ma plan, jak zahamować rosnące ceny ropy

– Mam plan na wszystko, ok? (…) Będziecie bardzo zadowoleni – powiedział w rozmowie z „New York Post” Donald Trump pytany o to, jak zahamować rosnące ceny ropy.

Amerykański przywódca nie ujawnił jednak szczegółów.

„New York Post” podkreślił, że prezydent USA może m.in. sięgnąć po ropę z krajowych rezerw strategicznych, o co apelował wcześniej lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Reuters podkreśla z kolei, że Donald Trump ma jeszcze w poniedziałek rozważyć różne rozwiązania, dotyczące zahamowania wzrostu cen ropy.

Ceny baryłki ropy ostro w górę

Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran cena ropy na świecie stale rośnie. Wcześniej za baryłkę ropy Brent płacono poniżej 70 dolarów. W poniedziałek nad ranem cena dochodziła już do 117 dolarów.

Prezydent USA Donald Trump ocenił we wpisie na Truth Social w niedzielę, że „krótkoterminowe ceny ropy naftowej, które gwałtownie spadną, gdy minie groźba zniszczenia irańskiego zagrożenia nuklearnego, to bardzo niska cena dla Stanów Zjednoczone, świata, bezpieczeństwo i pokój”. Dodał, że „TYLKO GŁUPCY MYŚLĄ INACZEJ!”.

Donald Trump zamieścił swój wpis niedługo po tym, jak ceny ropy WTI i Brent przebiły w niedzielę pułap 100 dolarów. Stało się to po raz pierwszy od 2022 roku.

Do wzrostów spowodowanych zamknięciem Cieśniny Ormuz dochodzi mimo szeregu działań podjętych przez administrację Donalda Trumpa, by zredukować wzrostową presję, w tym złagodzenia sankcji na rosyjską ropę naftową. Minister energii USA Chris Wright ocenił w niedzielę, że otwarcie cieśniny i spadek cen to kwestia „tygodni, a nie miesięcy”.

