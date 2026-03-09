Konfederacja uderza w PiS i KO. "Tak wygląda POPiS-owe wstawanie z kolan!"

Na nagraniu Konfederacja przypomniała posłów PiS, skandujących w Sejmie „Donald Trump” tuż po wyborze go na prezydenta USA.

Następnie Konfederacja przypomniała słowa amerykańskiego przywódcy, które wypowiedział po ataku na Iran.

– Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły wspólnie ze wspaniałymi partnerami izraelskimi genialną operację wojskową w Iranie – mówił wówczas Donald Trump.

Konfederacja uderza w PiS i KO. Chodzi o rosnące ceny paliw

Konfederacja w opublikowanym spocie ocenia, że „PiS płaszczy się przed Trumpem, który realizuje interesy Izraela”. Podkreśla, że „teraz Polacy płacą za to wysokimi cenami paliw”.

– A koledzy Tuska z Unii Europejskiej już szykują nam system ETS2, który podwyższy Polakom ceny paliw – wskazano na nagraniu.

Konfederacja w spocie ocenia, że „PiS to słudzy narodu amerykańskiego i żydowskiego, a Koalicja Obywatelska to słudzy narodu niemieckiego”.

„Jak wam się podobają ceny paliw na stacjach? Jak wam się podobają rachunki za ogrzewanie? Tak właśnie wygląda POPiS-owe wstawanie z kolan!” – skomentowała nagranie Konfederacja.

Cena baryłki ropy ostro w górę

Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran cena ropy na świecie stale rośnie. Wcześniej za baryłkę ropy Brent płacono poniżej 70 dolarów. W poniedziałek nad ranem cena dochodziła już do 117 dolarów.

Prezydent USA Donald Trump ocenił we wpisie na Truth Social w niedzielę, że „krótkoterminowe ceny ropy naftowej, które gwałtownie spadną, gdy minie groźba zniszczenia irańskiego zagrożenia nuklearnego, to bardzo niska cena dla Stanów Zjednoczone, świata, bezpieczeństwo i pokój”. Dodał, że „TYLKO GŁUPCY MYŚLĄ INACZEJ!”.

Donald Trump zamieścił swój wpis niedługo po tym, jak ceny ropy WTI i Brent przebiły w niedzielę pułap 100 dolarów. Stało się to po raz pierwszy od 2022 roku.

Do wzrostów spowodowanych zamknięciem Cieśniny Ormuz dochodzi mimo szeregu działań podjętych przez administrację Donalda Trumpa, by zredukować wzrostową presję, w tym złagodzenia sankcji na rosyjską ropę naftową. Minister energii USA Chris Wright ocenił w niedzielę, że otwarcie cieśniny i spadek cen to kwestia „tygodni, a nie miesięcy”.

