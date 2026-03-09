"Specyficzna księgowość". Doradca Nawrockiego ujawnia

Prezydent wciąż nie podjął decyzji ws. ustawy wprowadzającej unijny program SAFE. Głowa państwa zaproponowała własną koncepcję finansowania bezpieczeństwa państwa jako alternatywę dla europejskiego programu. Jak poinformował Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent".

Krytyczną ocenę prezydenckiego projektu przedstawił minister finansów. "Jeśli NBP wypracuje wysoki zysk i przekaże go do budżetu – bardzo dobrze. Na razie jednak od trzech lat z tego tytułu do budżetu nie trafił ani jeden złoty. Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od jednorazowych operacji. Nie istnieje coś takiego jak «SAFE 0 proc.». Prawdziwy, gotowy do podpisania przez Prezydenta, SAFE pozostaje najtańszym i najlepszym źródłem finansowania inwestycji obronnych" – napisał Andrzej Domański.

Doradca prezydenta: Nie chodzi o drukowanie pieniędzy

We wtorek o godz. 15 w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się spotkanie prezydenta Karola Nawrockie z premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie.

Czy wtedy głowa państwa zaprezentuje kulisy alternatywy wobec unijnego mechanizmu finansowania zbrojeń? – Jutro premier pozna wszystkie szczegóły – powiedział w poniedziałek na antenie RMF FM prezydencki doradca ds. społecznych Leszek Skiba.

– NBP może zapłacić powiększony zysk. Ten bierze się z wyceny złota. To jest specyficzna księgowość – zaznaczył Skiba.

Doradca prezydenta wskazał, że nie chodzi o "drukowanie pieniędzy". – Zysk musi być umocowany w rezerwach – wyjaśnia, dodając, że taki zabieg na pewno nie spowoduje wzrostu inflacji. Prezes Glapiński nie zgodziłby się na program, który spowodowałby podniesienie inflacji – wyjaśnił.

Konsultacje prezydenta Nawrockiego z generałami

W poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że Karol Nawrocki odbył konsultacje z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z Szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem.

Rozmowy dotyczyły procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP w kontekście unijnej pożyczki SAFE.

"Prezydentowi RP w rozmowach towarzyszył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Sławomir Cenckiewicz" – czytamy w komunikacie.

