Polacy ocenili współpracę Nawrockiego z rządem. Wyniki sondażu dają do myślenia

63 proc. ankietowanych w sondażu CBOS twierdzi, że współpraca prezydenta Karola Nawrockiego z rządem premiera Donalda Tuska układa się źle. Z tego 36 proc. badanych uważa, że współpraca wygląda „zdecydowanie źle”, a 27 proc., że „raczej źle”.

28 proc. badanych jest zdania, że współpraca prezydenta z rządem układa się dobrze. W tym 7 proc. ocenia współpracę prezydenta z rządem „zdecydowanie dobrze”, a 21 proc. „raczej dobrze”.

Zdania w kwestii współpracy prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska nie ma natomiast 9 proc. badanych.

Ile ustaw podpisał prezydent Nawrocki?

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że do tej pory podpisał 167 ze 194 przedłożonych mu ustaw.

– Więc opowieść o moim rzekomym blokowaniu prac rządu to manipulacja – przekazał w oświadczeniu prezydent. Karol Nawrocki podkreślił przy tym, że składa swój podpis jedynie pod „dobrym prawem”, a tam, gdzie wymaga ono zmian, przedstawia własne propozycje.

Sejm nie proceduje prezydenckich projektów ustaw

Przypomniał przy tym, że sam przedstawił 16 inicjatyw ustawodawczych, w tym projekty obniżające ceny prądu dla rodzin i firm, podwyższające drugi próg podatkowy, obniżające podatki dla rodzin wychowujących dwoje dzieci oraz zapewniające waloryzację emerytur. Prezydent zaznaczył, 15 z tych projektów nie było dotąd procedowanych przez rząd i większość parlamentarną.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 23–26 lutego 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

