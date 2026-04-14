Niepokojący sondaż dla Nawrockiego. Ta grupa dominuje w badaniu

Najnowsze badania są niepokojące dla prezydenta, gdyż w sondażu najczęściej padała odpowiedź "zdecydowanie nie ufam".

Z danych przedstawionych na grafice wynika, że łącznie 39 proc. badanych deklaruje zaufanie do prezydenta — w tym 16,9 proc. "zdecydowanie ufa", a 19 proc. "raczej ufa".

Brak zaufania wyraża natomiast 39 proc. respondentów — 11,9 proc. wskazuje odpowiedź "raczej nie ufa", a 27,1 proc. "zdecydowanie nie ufa".

Istotna grupa badanych, 20,9 proc., deklaruje postawę neutralną ("ani ufam, ani nie ufam"), natomiast 4,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Wyniki badania wskazują na wyraźną polaryzację opinii społecznych wobec głowy państwa, przy niemal równym poziomie deklarowanego zaufania i braku zaufania.Faktem jest jednak, że przeważają "zdecydowane" odpowiedzi negatywne. Sondaż przeprowadziła pracownia UCE Research na zlecenie Onetu.

Niemiecka gazeta uderza w prezydenta RP. "Pan Nie"

"Prezydent Karol Nawrocki umacnia swój wizerunek jako przywódca prawicowego obozu walczącego z liberalnym rządem Donalda Tuska. Cierpi na tym wizerunek Polski w świecie" – twierdzi w nowym wydaniu niemiecki dziennik "Tagesspiegel".

Autor wskazuje, że najnowszą odsłoną konfliktu jest spór o wybranych przez parlament sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Christoph von Marschall ocenia, że "prezydent Karol Nawrocki unika zajęcia jasnego stanowiska, czy dopuści ich do sprawowania urzędu. Prezydent musi wcześniej odebrać od nich przysięgę". Przekonuje, że dotychczas była to "zwykła formalność". "Nawrocki zaprosił tylko dwóch z sześciu sędziów na rozmowę do pałacu prezydenckiego. Pozostałych czworo prezydent ignoruje. Odebranie przez Nawrockiego przysięgi od wszystkich sześciu sędziów oznaczałoby utratę przez PiS politycznej kontroli nad TK" – wyjaśnia Marschall.

Jego zdaniem "premier Tusk dobrze radzi sobie z tą sytuacją, stosując strategię obchodzenia weta, zarówno w przypadku programu SAFE, jak i zaprzysiężenia sędziów".

Zdaniem eksperta konflikt z prezydentem może okazać się korzystny dla Tuska. Premier może przedstawiać Nawrockiego jako "notorycznego hamulcowego", co przyczynia się do mobilizacji własnych szeregów.

Czytaj też:

