Kłopoty JSW. Tyle osób zwolni się dobrowolnie

Informację w tej sprawie przekazała spółka. To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tys. zł.

Jednorazowe odprawy i urlopy górnicze

"Program osłonowy obejmujący zarówno Jednorazowe Odprawy Pieniężne, jak i urlopy górnicze, stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, który będzie realizowany w latach 2026-2031. Rozwiązania te zostały zapisane w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i są finansowane z budżetu państwa. Programem (JOP-y i urlopy górnicze) objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Z programu dobrowolnych odejść mogą skorzystać wszyscy pracownicy JSW, którzy posiadają co najmniej trzyletni staż pracy oraz którym do uzyskania prawa do emerytury pozostał nie mniej niż rok.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Taką stratę miała JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa miała 6 254,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 9 408,1 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2025 roku – podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej JSW za 2025 rok:

– przychody ze sprzedaży: 9 408,1 mln zł,

– strata brutto ze sprzedaży: (2 212,9) mln zł,

– strata operacyjna powiększona o amortyzację [EBITDA]: (4 988,7) mln zł,

– strata netto: (6 254,9) mln zł" – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe roku 2025 zostaną opublikowane 30 kwietnia 2026 r.

Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 13 mln ton, zaś produkcja węgla koksowego wyniosła 11 mln ton w 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Zarząd spółki informuje, iż w 2025 r.:

– produkcja węgla ogółem wyniosła 13 mln ton,

– produkcja węgla koksowego wyniosła 11 mln ton,

– produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła 2 mln ton,

– produkcja koksu ogółem wyniosła 3,15 mln ton" – czytamy w komunikacie.

