Z kościoła skradziono defibrylator. "Wyjątkowo haniebny czyn"

"Bardzo przykra wiadomość... Wczoraj, 26 maja około godziny 13:25, nieznana nam osoba włamała się do kapsuły chroniącej defibrylator, a następnie dokonała kradzieży tego urządzenia" – poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. Świątynia znajdujący się na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej, w części miasta zwanej Rataje.

"To wyjątkowo haniebny czyn, aby ukraść urządzenie przeznaczone do ratowania życia. Policja prowadzi dochodzenie" – przekazała poznańska parafia. "My módlmy się o wykrycie i nawrócenie sprawcy! Jesteśmy Kościołem i będziemy nadal troszczyć się o życie doczesne i wieczne każdej osoby" – zapewniono.

Mł. asp. Anna Klój z wielkopolskiej policji opisała w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim", że policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady kryminalistyczne i zapisy z kamer monitoringu.

Narasta agresja wobec chrześcijan

W Europie narasta agresja wobec chrześcijan. Według Europejskiego Ośrodka Praw i Sprawiedliwości (ECLJ), w 2024 r. odnotowano 2211 aktów agresji, w tym 274 przypadki przemocy fizycznej.

Wrogość wobec wyznawców Chrystusa przybiera różną formę, m.in.: wandalizm (50 proc. wszystkich przypadków), podpalenia (15 proc.), profanacje (13 proc.). Raport ujawnił też powszechne zaniżanie liczby zgłoszeń i brak reakcji instytucji publicznych.

Wśród państw, w których najczęściej dochodzi do agresji na chrześcijan pierwsze miejsce zajmuje Francja (770 przypadków). Za nią plasują się: Wielka Brytania (502), Niemcy (337), Hiszpania (91), Włochy (86) i Polska (78).

Autorzy raportu dzielą sprawców agresji na trzy odrębne grupy. Za najpoważniejsze akty agresji są odpowiedzialni radykalni muzułmanie, działający pod wpływem dżihadystycznej propagandy. Druga grupa to laicystyczne bojówki, które nie zadowalają się obroną neutralności, ale dążą do wyeliminowania wszelkich przejawów chrześcijaństwa. Trzecią grupę sprawców stanowią lewicowi ekstremiści, którzy walczą z chrześcijaństwem jako uosobieniem konserwatyzmu.

