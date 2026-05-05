W Polsce co 3 dni dochodzi do ataku na chrześcijan. Czas powiedzieć STOP!

Media o tym milczą. Ale dewastacje, profanacje i podpalenia, a nawet napaści na wiernych i duchownych wydarzają się w Polsce średnio co 3 dni! To oznacza, że do kolejnego ataku może dojść jutro lub pojutrze!

Władza ignoruję antychrześcijańską agresję

Statystyki są nieubłagane – naszą Ojczyznę zalewa fala antychrześcijańskiej przemocy. Co gorsza – przemocy ignorowanej nie tylko przez rząd i media, ale nawet przez organy ścigania, które z premedytacją zamykają oczy na to, co się dzieje.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) za raportem Ordo Iuris informowała o 79 przypadkach przestępstw z nienawiści popełnionych na szkodę chrześcijan w Polsce w 2024 roku. W naszym raporcie za rok 2025 odnotowaliśmy 88 takich przestępstw.

Od lat organy ścigania są ślepe na ten ogrom krzywd. W raportach policyjnych za 2024 rok odnotowano… JEDNO (!) przestępstwo z nienawiści wobec chrześcijan. Wiele spraw umarzano lub zwyczajnie odmawiano ich wszczęcia. Gdy trafiały do sądów, traktowane były najczęściej ulgowo.

Tymczasem rząd, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za bierność policji i prokuratury, teraz zapowiada… dalsze łagodzenie odpowiedzialności karnej za profanacje, obrazę uczuć religijnych czy zakłócanie liturgii. Projekt zmian kodeksu karnego już przygotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości.

I na tym polu rządzący napotkali opór ekspertów Ordo Iuris. Wskazujemy, że większość państw Europy skutecznie zakazuje znieważania uczuć religijnych, a czasem nawet wprost – dogmatów wiary. Polska nie powinna od tego odstępować, ponieważ szacunek dla ludzi wierzących to część naszego dorobku i narodowej tożsamości.

Ordo Iuris stoi po stronie ofiar ataków na wierzących

Profesjonalnym działaniom analitycznym – raportom, projektom ustaw, analizom dla sądów – towarzyszy zawsze wsparcie prawników Ordo Iuris dla ofiar przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Gdy zaś ofiary poniosły śmierć – pomoc dla ich bliskich, dla ich rodzin, dla ich wspólnoty zakonnej.

Tylko skuteczne prawo i nieuchronność kary mogą powstrzymać falę nienawiści i przemocy. Tylko strach przed karą mógłby powstrzymać chuligana, który sprofanował figurkę Dzieciątka Jezus, wykradzioną w Bolesławcu z bożonarodzeniowej szopki, wieszając ją na miejskim rynku na sznurze z szubienicznym węzłem.

Tylko systematyczne i rzetelne działania policji, prokuratury i sądów powstrzymają naśladowców przestępcy, który napadł na plebanię parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej na warszawskiej Pradze, gdzie usiłował siekierą rozbić drzwi plebanii czy przestępców, którzy zaatakowali gazem księdza na plebanii parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie. Niech wspomnę jeszcze o sprawie z Mieściska w Wielkopolsce, gdzie agresywny, półnagi mężczyzna zaatakował proboszcza sprawującego Eucharystię, zdemolował ołtarz, zniszczył krzyż i rzucił mikrofonem w wiernych, którzy z przerażeniem zaczęli opuszczać kościół. Podczas ataku agresor wykrzykiwał wulgarne słowa.

Najbardziej przejmujące są jednak przypadki brutalnych zabójstw, których ofiarami padają w Polsce kapłani. Bierzemy udział w procesie zabójcy proboszcza parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku, w którym sąd pierwszej instancji skazał sprawcę zabójstwa na 20 lat więzienia. Nasze argumenty przekonały też Sąd Okręgowy w Siedlcach do uznania sprawcy morderstwa franciszkanina o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego za winnego i umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

W toku tych spraw nasuwa się prosta refleksja – czy świat przeszedłby do porządku dziennego nad tymi zbrodniami, gdyby ich ofiarami padli w Polsce kapłani innych wyznań lub religii?

Rząd musi zacząć zwalczać antychrześcijańską przestępczość!

Rząd co prawda pochylił się nad szczególną potrzebą ochrony wierzących, jednak owocem tego namysłu stała się jak na razie „Krajowa Strategia przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia żydowskiego na lata 2026–2030”, która zakłada uprzywilejowanie ścigania przestępstw tylko o charakterze antysemickim. Obszerna analiza tego dokumentu została już przez nas opublikowana. Wskazujemy tam na ryzyka dla równości wobec prawa i dla wolności słowa, które wynikają z nierównej ochrony różnych osób, podzielonych wedle kryterium wyznaniowego.

Jednocześnie postanowiliśmy przygotować „Krajową Strategię przeciwdziałania chrystianofobii i wspierania życia chrześcijańskiego na lata 2027–2035”. Taki dokument, stanowiący wypełnienie zawartej w Konstytucji RP deklaracji „wdzięczności za chrześcijańskie dziedzictwo narodu”, stanowiłby odpowiedź na rzeczywisty problem – rosnącą bezsprzecznie falę aktów nienawiści i dyskryminacji chrześcijan.

Aby unaocznić skalę problemu, już niedługo wydamy nasz coroczny raport o przestępstwach wobec chrześcijan, opatrzony zdjęciami, które będą stanowić mocniejsze niż same tylko słowa wezwanie do działania. Krew ofiar, dewastacje miejsc kultu, niszczenie pomników – to konkrety, którym nie da się zaprzeczyć.

Walczymy w wulgarnymi prowokatorami

W wielu interwencjach nasi prawnicy walczą o sprawiedliwość i ochronę dla znieważanych i prześladowanych chrześcijan, symboli naszej wiary, czy czci dla Mszy Świętej. W Polsce musimy dzisiaj przed sądami walczyć o to, co dla wielu krajów Europy jest oczywiste – kultura i prawo wymagają szacunku dla wiary drugiego człowieka.

Przekonaliśmy Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe do wszczęcia śledztwa w sprawie profanacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, którego dopuścił się Teatr Narodowy im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Doszło tam do publicznego znieważenia wizerunku Matki Bożej oraz do braku właściwego nadzoru nad teatrem ze strony Marszałka Województwa i pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udzielamy pomocy prawnej proboszczowi parafii z Białegostoku, w której 33-letni mężczyzna wtargnął do kościoła, podszedł do ołtarza, napluł na obrus, wyrwał krzyż z ołtarza, rzucił nim w tabernakulum oraz dokonywał obscenicznych zachowań w stosunku do świętych obrazów. W sprawie prowadzone jest dochodzenie, w którym domagamy się rzetelnego zebrania dowodów, ponieważ relacje wskazują, że to zdarzenie nie miało odosobnionego charakteru, a wpisywało się w szereg podobnych czynów wymierzonych w wiernych i świątynie katolickie w Białymstoku.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Marsz Niepodległości” oraz trzema osobami pokrzywdzonymi złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie w związku z wyrwaniem krzyży umieszczonych na Kopcu Powstania Warszawskiego. Na każdym z krzyży widniało imię, nazwisko i pseudonim powstańca. W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyrwano i wyrzucono dziesięć drewnianych krzyży.

Zawiadomienie złożyliśmy w sprawie łódzkiej manifestacji ANTIFY, której uczestnicy wznosili okrzyk „Katole wy ch**e, ANTIFA was wymorduje”. Jawne groźby znanych z przemocy radykałów nie spotkały się z żadną reakcją rządzących.

Zdecydowanej reakcji od policji i prokuratury zażądaliśmy w sprawie nienawistnych okrzyków wzywających do „palenia kościołów” i „łamania krzyży”, które padły ze sceny podczas tegorocznego finału WOŚP w Jaśle.

Udzielamy pomocy prawnej radnym miejskim z Legnicy, którzy sprzeciwiają się usunięciu krzyża przez prezydenta miasta z sali obrad Rady Miejskiej. W imieniu radnych przygotowaliśmy skargę administracyjną w tej sprawie.

Pomogliśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez radną miejską ze Stargardu, która skomentowała w mediach społecznościowych zdjęcie płonącego krzyża na warszawskim Mokotowie słowami „piękny widok”. Sprawa odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Stargardu — w odpowiedzi na profanację zorganizowano Marsz w Obronie Krzyża i Wiary.

Podczas licznych spotkań lokalnych omawiamy konkretne akty antychrześcijańskiej agresji, dane statystyczne pokazujące nasilenie ataków oraz tłumaczymy, jak skutecznie reagować w obronie wolności religijnej. Do tej pory spotkaliśmy się z mieszkańcami Legnicy, Gniezna, Bartoszyc i Olsztyna. Na maj mamy zaplanowane 2 kolejne spotkania.

