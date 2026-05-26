Przez decyzję rządu utracili zaufanie do państwa. Mocny apel do Tuska

W apelu przesłanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związkowcy domagają się rezygnacji z planów dostosowania systemu wypłacania świadczenia dla więzienników do zasad, które panują w innych służbach podległych MSWiA. Według ich wyliczeń, zastosowanie takich zmian oznaczałoby w praktyce obniżenie wypłat dla ok. 16 tys. więzienników o średnio 300 zł miesięcznie.

"Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utraty zaufania do państwa. Trudno oczekiwać pełnego zaangażowania i stabilności kadrowej tam, gdzie funkcjonariusze odnoszą uzasadnione wrażenie, że są stale traktowani gorzej niż ich koledzy z innych formacji mundurowych" – napisano w liście do premiera.

Ponadto "S" domaga się również porównania uprawnień mieszkaniowych we wszystkich służbach mundurowych oraz objęcia Służby Więziennej odpowiednimi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy wskazują, że rząd przymierza się do zmian zaledwie kilka miesięcy po tym, jak udało się wypracować porozumienie w sprawie świadczeń dla strażników więziennych.

Jeśli apel pozostanie bez odpowiedzi, wtedy 10 czerwca w Warszawie dojdzie do protestu strażników więziennych.

Nowe zasady nie dla więzienników

W poniedziałek 15 grudnia 2025 roku rozpoczęto wypłaty świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Przysługuje ono osobom pracującym m.in. w policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

Świadczenie wynosi od 900 zł do 1800 zł netto: 900 zł w tańszych miejscowościach, 1200-1500 zł w średnich, do 1800 zł w metropoliach (np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto).

Pierwsza wypłata została zwiększona o wyrównanie za okres od 1 lipca 2025 r. Świadczenie jest całkowicie zwolnione z podatku.

Czytaj też:

Tusk: Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat dotyczący bezpieczeństwaCzytaj też:

Niemiecka dziennikarka: To poważny cios dla Donalda Tuska