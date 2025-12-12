Nawet 1800 zł miesięcznie. Od poniedziałku ruszają wypłaty świadczeń

O tym, że w służbach mundurowych rusza "największy zastrzyk gotówki od lat", informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Według związkowców z policji, to "przełom, który realnie podniesie domowe budżety prawie wszystkich funkcjonariuszy".

"Decyzja ta, możliwa dzięki uruchomieniu rezerwy celowej przez resort (spraw wewnętrznych – red.), oznacza, że blisko 98 proc. funkcjonariuszy otrzyma długo wyczekiwane wsparcie finansowe, które ma realnie poprawić ich warunki bytowe i socjalne w obliczu rosnących kosztów utrzymania" – czytamy.

Funkcjonariuszom których służb przysługuje świadczenie mieszkaniowe?

Świadczenie przysługuje funkcjonariuszom pracującym m.in. w policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

Świadczenie wynosi od 900 zł do 1800 zł netto: 900 zł w tańszych miejscowościach, 1200-1500 zł w średnich, do 1800 zł w metropoliach (np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto).

Jak podkreśla "DGP", pierwsza wypłata zostanie zwiększona o wyrównanie za okres od 1 lipca 2025 r., co oznacza znaczący zastrzyk gotówki tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Co więcej, świadczenie jest całkowicie zwolnione z podatku.

Zwrot kosztów dojazdu i bonus na święta dla mundurowych

Funkcjonariusze mogą liczyć również na uproszczoną formę zwrotu kosztów dojazdu: 140 zł (dystans do 30 km), 180 zł (dystans 30-50 km) i 220 zł (dystans powyżej 50 km).

Jakby tego było mało, mundurowi otrzymają także wyższe premie świąteczne. O zwiększenie środków na nagrody związkowcy wystąpili do komendanta głównego policji Marka Boronia. Środki mają trafić na konta funkcjonariuszy jeszcze przed świętami – podaje "Gazeta Prawna".

