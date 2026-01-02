Oferta Tuska odrzucona. Szwajcaria nie skorzysta z pomocy Polski

Jak wynika jednak z wypowiedzi przedstawicielki polskiego szpitala, do którego mieli trafić poszkodowani, strona szwajcarska nie skorzystała z tej oferty.

Za duża odległość i bariera językowa

W piątek premier Donald Tusk we wpisie na platformie X premier przekazał wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar tragedii, która rozegrała się w sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie. Zapewnił również o gotowości polskich placówek medycznych do przyjęcia rannych. "Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach" – poinformował Tusk na platformie X.

Z ustaleń Interii wynika jednak, że propozycja ta została odrzucona. Jak przekazała Marta Stec z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, placówki wskazywanej jako miejsce leczenia rannych, Szwajcaria nie zdecydowała się na transport pacjentów do Polski. – Szwajcarzy odmówili ze względu na dużą odległość i barierę językową – powiedziała Stec.

Polak wśród rannych

Tymczasem szwajcarska policja poinformowała w piątek, że wśród rannych w pożarze jest jeden obywatel Polski. Informację tę potwierdziły tamtejsze służby, a polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Polskiemu Radiu, że jest ona weryfikowana.

Do tragedii doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w barze La Constellation w kurorcie Crans-Montana. Według najnowszych danych policji zginęło co najmniej 40 osób, a 115 zostało rannych, w tym wiele ciężko. Szwajcarskie władze ostrzegają, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, ponieważ stan części poszkodowanych jest krytyczny. Jak podawała agencja Reuters, część osób z poważnymi oparzeniami przewieziono już na specjalistyczne oddziały leczenia oparzeń w szpitalach w różnych krajach Europy.

Czytaj też:

Podano prawdopodobną przyczynę tragicznego pożaru w SzwajcariiCzytaj też:

"Jesteśmy gotowi". Tusk zabrał głos w sprawie tragicznego zdarzenia