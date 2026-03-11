Horror w autobusie: Oblał się benzyną i podpalił. Nie żyje 6 osób

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek wieczorem, ok. godziny 18.25 w miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg w zachodniej części Szwajcarii.

Pożar autobusu w Szwajcarii. Nie żyje 6 osób

Doszło tam do pożaru autobusu przewożącego pasażerów. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 6 osób, a kolejne 5 zostało rannych. Stan trzech z poszkodowanych osób określany jest jako krytyczny.

Wśród nich, jak podaje niemiecki portal "Focus", jest strażak ochotnik.

Doszło do samospalenia? "Oblał się benzyną i podpalił"

Z ustaleń mediów wynika, że nie był to zwykły pożar, a efekt samospalenia. Jeden ze świadków relacjonował w rozmowie z serwisem Blick.ch, że mężczyzna podróżujący autobusem nagle oblał się benzyną i podpalił. Taką wersję potwierdziły też inne osoby.

Na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach i nagraniach widzimy, że pojazd został doszczętnie spalony.

W sprawie tragedii w szwajcarskiej miejscowości śledztwo wszczęła prokuratura we Fryburgu.

