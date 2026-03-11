Spotkanie u prezydenta. Domański: Atmosfera dosyć napięta

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się we wtorek w Pałacu Prezydenckim z premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim oraz prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim. Rozmowy dotyczyły propozycji "SAFE 0 procent", czyli alternatywy wobec unijnego programu pożyczek na obronność SAFE.

Prezydencki projekt trafił już do Sejmu. Zakłada on pozyskanie środków na zbrojenia z zysków NBP. Chodzi o prawie 200 mld zł. Inicjatywa Karola Nawrockiego ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa. Z kolei Donald Tusk chce zaciągnąć unijny kredyt w wysokości 43,7 mld euro, który miałby być spłacany nawet przez 45 lat.

Domański: Nie ma żadnego "SAFE 0 procent"

W środę w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany, jak przebiegała rozmowa z prezydentem. – Nie będę relacjonował zamkniętego spotkania. Atmosfera była dosyć napięta – odparł. – Myślę, że tutaj nie chodzi o wrażenia, tylko o liczby – zaznaczył.

– Wiemy po wczorajszym spotkaniu, ale chyba jeszcze bardziej dobitnie po dzisiejszej konferencji prezesa Glapińskiego, że nie ma żadnego "SAFE 0 procent", nie ma żadnego prawdziwego planu na to, jak z pieniędzy NBP modernizować polską armię. Ta cała opowieść to w mojej ocenie tylko i wyłącznie pretekst do tego, aby prezydent Nawrocki zawetował ustawę o prawdziwym SAFE – stwierdził Domański.

– Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki jest naprawdę plan NBP. I tym bardziej modernizacji polskiej armii, wydatków, które idą w dziesiątki miliardów złotych. Nie możemy bazować na tym, że prezes Glapiński być może, w przyszłości, kiedyś, wygeneruje zysk, o którym mówi – dodał.

