Rząd zareaguje na wysokie ceny ropy? Jest deklaracja ministra

Przemysław Czarnek pojawił się w poniedziałek rano przed stacją paliw Orlen przy ul. Srebrnej w Warszawie. Celem spotkania z dziennikarzami w tym miejscu było zwrócenie uwagi na wysokie ceny benzyny, które – jak podkreślił – sięgają już niekiedy 8 złotych, a na niektórych stacjach nawet przekraczają tę kwotę. Oskarżając rząd Tuska o łupienie Polaków, wiceprezes PiS zapowiedział złożenie projektu ustawy, obniżającej czasowo podatku VAT z 23 proc. do 8 proc., a akcyzy o ok. 9-10 proc. – Państwo nie może łupić obywatela. Państwo musi wychodzić naprzeciw oczekiwaniom obywatela, który nie czuje się w tym państwie bezpiecznie, ponieważ widzi, co się dzieje na rynkach światowych i widzi państwo w niemocy, a był przyzwyczajony do innego państwa – tłumaczył polityk.

Domański reaguje na inicjatywę Czarnka ws. cen paliw

Odpowiadając na te zarzuty minister finansów Andrzej Domański zapewniał w programie "Graffiti" na antenie Polsat News, że od pierwszych dni wojny rządzący prowadzą analizę sytuacji na rynku ropy. – Widzimy, że zmienność jest potężna, ceny ropy w ostatnich dniach poszły mocno do góry – podkreślił.

Domański przekazał, że w sprawie sytuacji tej rozmawiał z prezesem Orlenu i ministrem energii.

– Wszystkie rozwiązania są oczywiście przez nas analizowane i będziemy podejmować, jak zawsze gdy jest taka potrzeba, stosowne działania. Nasz rząd nigdy nie uchyla się od podejmowania działań, które mogą pomóc Polakom w trudnych sytuacji – zapewnił.

Będzie obniżenie VAT i akcyzy?

Minister wskazywał jednocześnie, że patrząc na rosnące ceny warto mieć na uwadze, że z sytuacją tą mamy do czynienia na razie od tygodnia. – Jeżeli ona miałaby się przełożyć faktycznie na taką długoterminową sytuację na rynku paliw, no to oczywiście trzeba będzie podejmować adekwatne decyzje – powiedział.

Czy zatem można spodziewać się zaproponowanych przez Czarnka obniżek VAT i akcyzy? Tu szef resortu finansów odparł, iż "nie można tego wykluczyć, natomiast – jak podkreślił – "wachlarz rozwiązań jest szeroki".

Czytaj też:

"Tusk łupi Polaków". Czarnek zapowiada projekt ustawyCzytaj też:

Ceny paliw na stacjach będą dalej rosły. Niepokojące prognozyCzytaj też:

Ceny paliwa wystrzeliły. Glapiński: Bez żadnej podstawy