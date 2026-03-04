"To jakiś kosmos". Zajączkowska-Hernik: Przed tym ostrzega Polskę już nawet von der Leyen

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2026 roku wzrosło o 46,4 mld zł (2,4 proc.) miesiąc do miesiąca i wyniosło ok. 1 mld 998,3 mld zł. Oznacza to, że choć poziom zadłużenia mieści się w rządowych planach, to tempo jego wzrostu wyraźnie przyspieszyło.

Resort Finansów wyjaśnił, że na wynik za 2025 rok wpłynęły przede wszystkim bardzo duże potrzeby wydatkowe. Rząd musiał pożyczyć netto 317,7 mld zł, głównie celem sfinansowania deficytu budżetu państwa w wysokości 275,6 mld zł.

Sytuacja niepokoi ekspertów oraz opozycję. Europoseł Konfederacji zdecydowanie krytykuje rząd premiera Donalda Tuska, a w szczególności ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Mocne słowa Zajączkowskiej-Hernik

"To jest jakiś KOSMOS. W pierwszym miesiącu tego roku zadłużenie państwa wzrosło o ponad 46 MILIARDÓW złotych! W jeden miesiąc. 46 miliardów. Tak zaczął ten rok rząd Tuska – zadłużając nas o 1,5 miliarda dziennie. Uśmiechamy się?" – napisała polityk.

Europoseł prognozuje, że wkrótce dług Polski sięgnie 2 bilionów złotych. Jej zdaniem, "Tusk z Domańskim naprawdę krok po kroku szykują nam drugą Grecję". Przypomniała, że według analiz Komisji Europejskiej wkrótce dług w relacji do PKB osiągnie 107 proc.

"W opublikowanym ostatnio raporcie, który szczegółowo analizuje stabilność finansów publicznych państw UE, unijni analitycy alarmują, że w perspektywie 10 lat relacja długu publicznego Polski do PKB może wynieść 107 proc. Raport wprost mówi o «greckim scenariuszu» w Polsce, jeśli rząd nie wdroży reform w ciągu 3 lat. A już gołym okiem widać, że tą władzą spodziewać się można tylko dalszej spirali zadłużania i rujnowania finansów publicznych! Albo w przyszłym roku wyborczym zatrzymamy to szaleństwo, albo ostatni gasi światło" – wskazała Zajączkowska-Hernik.

