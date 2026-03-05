Kaczyński, Putin i Trump jako larwy. Szokująca wystawa w PE

Satyryczne rzeźby z papier-mâché są pokazywane podczas karnawału w Düsseldorfie pt. "Przeciw nadużyciom władzy z humorem". Ich autorem jest Jacque Tily, niemiecki rzeźbiarz, ilustrator i satyryk, słynący z artystycznych prowokacji prezentowanych corocznie na ruchomych platformach.

Jak podaje RMF FM, wystawę prac Tily'ego w Parlamencie Europejskim zorganizowała niemiecka eurodeputowana z FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, szefowa europarlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego (SEDE).

"Obsceniczne i poniżające"

Swój sprzeciw wobec prezentowania wystawy w gmachu PE wyrazili politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Wystawa zawiera obrazy zestawiające Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, porównania z postaciami totalitarnymi oraz przedstawiające prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyraźnie obsceniczny i poniżający, seksualizowany sposób. Znajdują się na niej również motywy, które wielu uznałoby za obraźliwe dla uczuć religijnych" – czytamy w oświadczeniu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, grupy w Parlamencie Europejskim, do której należy PiS.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych europoseł Jacek Ozdoba.

"Skandal! Przewodniczący podkomisji ds. obrony w Parlamencie Europejskim (SEDE) urządza wystawę, która obraża głównego sojusznika Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone. To absolutny skandal i nie ma na to absolutnie żadnej zgody. Zobaczcie sami na tych zdjęciach, jak przedstawiany jest prezydent Donald Trump” – napisał polityk PiS na portalu X.

Deputowany do PE przekazał, że składa wniosek o "natychmiastowe odwołanie Marie Strack-Zimmermann z Renew z funkcji przewodniczącej podkomisji ds. bezpieczeństwa". "Podczas gdy nasz sojusznik toczy wojnę, a jego żołnierze giną, walcząc również o bezpieczeństwo Europy. Grupa Renew zachowuje się skandalicznie. Składam wniosek o natychmiastowe odwołanie tej pani z funkcji przewodniczącej" – czytamy.

Halicki krytykuje Ozdobę

Do sprawy odniósł się również europoseł KO Andrzej Halicki.

– Ozdoba nie zauważył, że Kaczyński pojawia się jako larwa pożerająca demokrację. On zauważył tylko, że Donald Trump jest przedstawiony... nieestetycznie. A więc broni Trumpa, a nie Kaczyńskiego – stwierdził deputowany do PE, cytowany przez RMF FM.

– Uważam, że Niemcy mają słabe poczucie humoru, ale Ozdoba – jeszcze mniejsze – dodał.

