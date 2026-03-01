Malczewski, narty i brydż
Malczewski, narty i brydż

Wystawa „Rafał Malczewski. Narty, dansing, brydż”
Wystawa „Rafał Malczewski. Narty, dansing, brydż” Źródło: Facebook / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
DO ZOBACZENIA Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu prezentuje pierwszą w swojej historii tak bogatą w treści wystawę prac syna patrona muzeum – Rafała Malczewskiego, malarza, rysownika, pisarza i felietonisty, a także taternika, popularyzatora Tatr i narciarza.

Kuratorzy skupili się na twórczości artysty związanej z tematyką sportów zimowych, pejzaży górskich, rozrywek kurortowych oraz często w niej obecnych wątków humorystycznych.

