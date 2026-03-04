Kaczyński wezwał Morawieckiego. Ten ruch nie spodobał się w PiS

W najbliższy piątek o godz. 10:30 odbędzie się konferencja, na której Mateusz Morawiecki zaprezentuje raport "Powered by Poland". Były premier podkreślił, że jest to jego strategia "budowy silnej, polskiej gospodarki". Wydarzenie odbędzie się w Central Point przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie i oprócz wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości wezmą w nim udział posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak, poseł PiS Marcin Horała, prezes Stowarzyszenia "TAK dla CPK" Maciej Wilk oraz przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia "TAK dla CPK" Adam Czarnecki. Co ciekawe, konferencja odbędzie się na dzień przed wydarzeniem PiS, podczas którego zaprezentowany ma zostać kandydat tej partii na premiera.

PiS ma problem z inicjatywą Morawieckiego

Kolejna inicjatywa Morawieckiego nie spodobała się centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Taką informację podaje Wirtualna Polska, która powołuje się na swoich rozmówców z partii Kaczyńskiego. Szczególne zastrzeżenia ma budzić właśnie data wydarzenia, a więc dzień przed konwencją PiS. Serwis zwraca uwagę, że nawet uznawany za bezstronnego we frakcyjnym sporze Przemysław Czarnek uznał w porannej rozmowie na antenie Radia ZET inicjatywę Morawieckiego za dziwną i niepotrzebnie wprowadzającą zamieszanie. Tak, jak wskazują rozmówcy WP, jasny sygnał niezgody wobec działań byłego premiera.

Kaczyński wezwał Morawieckiego na rozmowę. Były premier przełoży konferencję?

Z tego właśnie względu Morawieckiego postanowił wezwać do siebie prezes Jarosław Kaczyński. Jak czytamy, rozmowa ma dotyczyć właśnie jego programowej inicjatywy. Do spotkania ma dojść już dziś.

– Moim zdaniem prezes powinien nakłonić Mateusza do przełożenia tej konferencji albo odwołania – podkreślił w rozmowie z portalem jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy rzeczywiście tak się stanie? Tego dowiemy się po rozmowie prezesa z byłym premierem.

