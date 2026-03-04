Zełenski oferuje pomoc krajom Bliskiego Wschodu. Postawił warunek

Wypowiedź ukraińskiego przywódcy na temat współpracy z krajami Bliskiego Wschodu cytuje serwis Ukraińska Prawda. Wparcie dla nich ze strony Kijowa miałoby mieć, wedle słów prezydenta Ukrainy, charakter transakcji wymiennej.

Drony przechwytujące za rakiety. Oferta Zełenskiego dla Bliskiego Wschodu

Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że kraje te dysponują takim sprzętem jak systemy obrony przeciwlotniczej Patriot, rakiety PAC-3. Jak podkreślił, nie chroni ich to jednak przed setkami Shahedów.

– A my mamy niedobór PAC-3, tak. Na przykład, jeśli mówimy o broni w czasie wojny, której nam brakuje, to PAC-3, rakiety. Jeśli nam je dadzą, to my damy im drony przechwytujące. To równoważna wymiana – powiedział.

Z wypowiedzi przywódcy wynika, że obecnie ukraińscy dyplomaci prowadzą na różnych szczeblach rozmowy z przedstawicielami Bliskiego Wschodu. – Myślę, że w najbliższych dniach porozmawiam z każdym z przywódców tych krajów, którzy nawiązują kontakt lub chcą współpracować. Oczywiście jest to kwestia dotycząca wszystkich – jak chronić przestrzeń powietrzną. Sami żyjemy w tej sytuacji – powiedział.

Zełenski wyraził w swojej wypowiedzi gotowość do dzielenia się przez Ukrainę doświadczeniem w odpieraniu zmasowanych ataków wroga.

Ukraińscy specjaliści pomogą w neutralizacji Shahedów?

Przypomnijmy, że pierwsza deklaracja ze strony Kijowa w tym zakresie pojawiła się już w poniedziałek. Tego dnia szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów ds. dronów na Bliski Wschód, podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu irańskich Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Minister podkreślał wówczas, że ukraińska skuteczność w zwalczaniu tych dronów sięgnęła 90 proc.

