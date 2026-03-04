Decyzja RPP mimo wojny w Iranie. Stopy procentowe idą w dół

W dniach 3-4 marca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 r.

– Nawet gdyby stóp nie zredukowano, to raty kredytów hipotecznych i tak by spadły, bo zmniejszył się poziom stawek WIBOR, od których zależy oprocentowanie kredytów hipotecznych – komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz Rankomatu.

Decyzja RPP w cieniu wojny

RPP podjęła decyzję uwzględniając sytuację na rynkach, wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jeszcze do weekendu bowiem eksperci byli przekonani, że stopy zostaną obniżone. Po ataku USA na Iran sytuacją stała się jednak niepewna.

– W środę to dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie i jego wpływ na notowania ropy naftowej oraz gazu będą miały kluczowy wpływ na apetyt inwestorów na ryzyko, a co za tym idzie na notowania PLN. Uważamy, że wpływ decyzji RPP na złotego będzie w krótkim terminie marginalny, nawet gdyby Rada, ze względu na dynamiczne zmiany w globalnym otoczeniu, nie zdecydowała się obniżyć w marcu stóp procentowych – pisali przed opublikowaniem decyzji przez RPP analitycy PKO BP.

Cieśnina Ormuz zablokowana

Po ataku USA i Izraela na Iran, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił blokadę kontrolowanej przez Teheran Cieśniny Ormuz i ostrzegł, że "spali" wszystkie tankowce próbujące przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej.

Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą i gazem, w tym cały eksport LNG z Kataru, ceny surowców wystrzeliły.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował we wtorek (3 marca) o możliwości eskorty tankowców przez Marynarkę Wojenną USA. Zapowiedział też udostępnienie amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w Cieśninie Ormuz.

